La Cobra habló de la salud de su ex pareja y padre de su hijo mayor durante una alfombra roja.

Jimena Barón habló por primera vez de la salud de Daniel Osvaldo: "hasta acá estamos con el tema".

Jimena Barón habló en público por primera vez acerca de la salud de su expareja Daniel Osvaldo , padre de su hijo mayor, Morrison “Momo” Osvaldo , a un mes de que fuera internado de urgencia.

El pasado viernes 25 de septiembre, el exfutbolista de Boca y de la Selección de Italia generó preocupación cuando se conoció que fue ingresado e intervenido quirúrgicamente en un hospital público de Llavallol, debido a un derrame pleural con presencia de líquido y pus que comprometió seriamente uno de sus pulmones.

Fue su hermana quien lo encontró en su domicilio y gestionó su atención médica. Por ese motivo, Daniel Osvaldo ingresó al centro de salud y quedó alojado en la Unidad de Terapia Intensiva. Según trascendió, el cuadro derivó de una infección bacteriana originada a partir de unas caries que no habían sido tratadas. Luego de 28 días de internación, el pasado 23 de octubre, el ex Boca recibió finalmente el alta médica y celebró la noticia en redes sociales con una postal tomada desde su hogar.

Durante ese período, Jimena Barón -quien se separó definitivamente del exdeportista tras reencontrarse durante la pandemia- evitó hacer declaraciones públicas sobre su evolución clínica. La artista únicamente compartió en sus redes una sentida carta dedicada a su hijo en común con motivo de su egreso de la escuela primaria, donde destacaba que “siempre iba a ser su pista de aterrizaje”.

Ahora que el exjugador está fuera de peligro y continúa su recuperación en su casa, la cantante se refirió por primera vez a la situación de Daniel Osvaldo. El testimonio tuvo lugar en la noche del miércoles, durante la entrega de los Premios Ídolo, evento al que asistió nominada en la categoría ídolo Celebrity acompañada por Momo.

Durante su paso por la Alfombra Roja, un cronista de Desayuno Americano le preguntó por la salud de su ex. “Ya está en la casa”, respondió en primer lugar Jimena, fuera de micrófono. Luego agregó: “Está bien. Ya está en la casa y está mucho mejor”. Sin embargo, cuando el cronista intentó profundizar en los detalles de la recuperación, se mostró tajante y evitó seguir extendiéndose. “Estamos acá con mi hijo y hasta acá llegamos con el tema”, concluyó.

Jimena Barón se bajó del jurado en "Es mi sueño"

La segunda temporada de Es mi sueño, el reality de canto de El Trece conducido por Guido Kaczka, atraviesa un inesperado cambio entre los integrantes de su jurado. Una de las figuras que había acompañado al ciclo desde sus comienzos tomó una decisión que obligó a la producción a buscar rápidamente una alternativa.

La información fue revelada por Majo Martino. Según explicó la panelista, la determinación de Jimena Barón de abandonar el reality estaría relacionada principalmente con otros compromisos laborales que actualmente ocupan gran parte de su agenda.

De acuerdo con lo informado en el programa de América TV, inicialmente existía la posibilidad de que la actriz y cantante se tomara un tiempo y pudiera regresar posteriormente, siempre que El Trece aceptara esa alternativa. Sin embargo, finalmente fue la propia Jimena Barón quien decidió comunicar su salida definitiva de Es mi sueño.

Luego de que comenzaran a circular distintas versiones, quedó descartada la posibilidad de que hubiera existido algún conflicto personal entre la artista y sus compañeros del jurado. De todos modos, Majo Martino deslizó otra posibilidad y aseguró que "podrían haber existido diferencias económicas".