No lo esperaban: Martín Cirio y Luciana Salazar lanzaron un tema juntos

El influencer unió fuerzas junto a la modelo y presentaron "Ritmo Fuerte y Up", la nueva canción de Cirio. ¿Lo escuchaste?

Martín Cirio está de estreno y, en las últimas horas, presentó oficialmente "Ritmo Fuerte y Up" junto a la modelo Luciana Salazar. La unión llamó la atención en las redes sociales y marcó un nuevo capítulo en su carrera como cantante.

El tema cuenta además con la participación de Vicky "Tu mujer" y la canción apuesta por un pop bailable, humor, referencia virales y estilo irreverente que caracteriza al influencer. El lanzamiento del tema es el regreso de Luli Pop a la música donde supo desarrollar una fugaz faceta en la industria.

El encuentro entre Cirio y Salazar tuvo un antecedente en las redes sociales. Semanas atrás, el influencer había comentado con su habitual tono humorístico una publicación de la modelo sobre uno de sus looks. La interacción generó repercusiones y terminó dando lugar a una colaboración musical.

La posibilidad de que ambos trabajaran juntos despertó expectativas entre sus seguidores, que impulsaron la idea de una canción compartida. Finalmente, el proyecto se concretó con el lanzamiento de “Ritmo Fuerte y Up”.

El estreno llegó acompañado de un videoclip oficial que apuesta por una estética colorida, coreografías y una puesta en escena cargada de humor. En un momento del tema, Luli le "tira" unos "palitos" a su ex Martín Redrado cantando sobre engaños, reproches y la decisión de dejar atrás a alguien que la decepcionó.

Martín Cirio y su nueva etapa musical

El lanzamiento llega en un momento muy particular de Cirio que en septiembre pasado anunció su incorporación a Sony Music Argentina y anticipó que su disco contará con la colaboración de distintas figuras de la música.

A comienzos de octubre presentó “Viejo de Trapo”, una canción junto a Juliana Gattas, integrante de Miranda!, inspirada en una experiencia sentimental personal.

Este segundo video muestra el recorrido musical de Cirio quien se prepara para presentar el espectáculo "La Noche de Martina 2" el próximo 14 de noviembre en el estadio de Huracán.