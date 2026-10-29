Por qué Damián Betular renunciaría a MasterChef Celebrity: la danza de nombres para reemplazarlo

El jurado del reality de cocinas prepara su salida en medio de la competencia que conduce Wanda Nara por la pantalla de Telefe. El motivo que llamó la atención.

Aunque él no lo confirmó, el rumor se instaló en las últimas horas y Damián Betular podría tener los días contados en MasterChef Celebrity. La decisión del jurado del reality de cocinas tendría una explicación sobre los nuevos caminos laborales que tomó el pastelero en el último año.

Según la información que brindó Natalie Weber en Intrusos (América) el jurado dejaría el reality para focalizarse en la temporada teatral de verano en Mar del Plata. La búsqueda del reemplazó ya comenzó y según trascendió, Dolli Irigoyen habría recibido la propuesta. Sin embargo, la cocinera podría rechazarla por las extensas horas de grabación y sus otras obligaciones.

Otro de los nombres que sonó fue el de Donato De Santis, aunque su participación se pone en dudas ya que el mismísimo chef decidió abandonar su rol de jurado en la final de la edición pasada.

"En las fiestas se toman un receso, ahí él se iría, se va todo enero y vuelve en febrero", aseguró la panelista de Intrusos, dando a entender que sería una decisión temporal solo por su participación en Hairspray.

El palito de Betular a Maru Botana

Damián Betular dejó una frase que hizo ruido y generó un sinfín de hipótesis sobre el objetivo que tendría. La referencia en cuestión, que generó polémica, se dio mientras se emitía un nuevo episodio de Masterchef Celebrity por Telefe. Una devolución suya quedó en el centro de las opiniones debido a que, según las opiniones de muchos fanáticos, se trataría de una indirecta a una compañera de trabajo.

El jurado del certamen de cocina estaba probando el plato que hizo la histórica conductora Elizabeth "La Negra" Vernaci y rápidamente detectó que había una parte pasada de cocción. Lejos de esquivarlo, lo enfrentó y atinó a probar esa parte.

Rápidamente, al verlo, la participante le hizo una advertencia: “Lo quemado no lo pruebes, Dami, por favor te lo pido”.

Ese llamado de atención por parte de la locutora hizo que Betular suelte una frase que hizo ruido. “Hay que comer todo”, dijo con sinceridad y luego agregó con otra parte de la frase que llamó la atención: “Para eso me pagan”.

Esa última frase fue relacionada como una indirecta debido a que Maru es una de los juradas que suele ser cuestionada por la forma que tiene de probar los platos de los participantes. Muchas veces, la mayoría de ellas, prueba una porción diminuta que genera un sinfín de opiniones contrarias que piden una porción más abundante.