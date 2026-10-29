La ex primera dama brilló con un look cómodo y elegante en la feria de arte más importante de Latinoamérica, Arteba. El detalle que se llevó las miradas.

Juliana Awada con las botas caña súper alta que son tendencia en 2026

Juliana Awada brilló con su elegancia. Volvió a ser el centro de atención con su imponente presencia en un nuevo evento al que asiste, ya sea público o en celebraciones familiares como el cumpleaños de sus hijos. Esta vez, fue parte de la muestra de arte Arteba, que se celebra desde el 30 de octubre al 1 de noviembre en el predio ferial La Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí acaparó las miradas con unas botas que sobresalieron en un look más que elegante.

La exprimera dama por la relación que tuvo con el expresidente de la Nación Mauricio Macri, quién es padre de su hija Antonia , fue invitada al evento en el cual participaron también distintas personalidades ligadas al mundo artístico.

La empresaria logró tener una decisión positiva para su look: un equilibrio entre comodidad y la elegancia que la caracteriza. Para eso utilizó un blazer cruzado con corte estructurado en un tono marrón, abierto por encima de un top negro. A eso, le sumó un jeans skinny chupines oscuro, y unas botas altas de cuero color negro, de caña ancha, solapa doblada y taco fino en la parte inferior.

A eso le sumó una cartera mediana negra que le dio un tono especial a un look sencillo pero más que elegante.

El regreso de los vestidos color pastel, tendencia para el verano 2027: cómo lo usan Lali Espósito, Hailey Bieber y otras famosas

La moda sigue avanzando, con períodos donde aparecen distintos colores, tonos y formas que eclipsan a todos los amantes de este sector. En medio de una diversidad enorme de prendas que se llevan los aplausos de los mejores analistas, como también las críticas, hay una tendencia marcada que se ve reflejada en distintas publicaciones o eventos de figuras del ambiente.

El verano 2026-2027 pareciera tener un camino marcado: aparecen con fuerza los colores pastel, que deja de lado los colores vibrantes y le otorga un tono minimalista a la moda. Figuras como Lali Espósito, Hailey Bieber, Camila Homs y Nicole Neumann se sumaron a la tendencia con imágenes compartidas.

El regreso de los vestidos color pastel, tendencia para el verano 2027: cómo lo usan Lali Espósito, Hailey Bieber y otras famosas

La foto de Lali Espósito que fascinó a sus fanáticos

Lali sorprendió con un minivestido celeste pastel en los Premios Billboard a la Música Latina. Utilizó un diseño con halter, escote en la espalda, cuello buche y detalles drapeados.

En sus pies,utilizó sandalias transparentes de taco aguja, con apliques celeste brillante y un tono similar al vestido.

Hailey Bieber, en la onda color pastel

Se destacó en la gala benéfica del Academy Museum, en Los Ángeles. Allí apareció en la alfombra roja con un vestido rosa de Chanel, con detalles sofisticados como adornos brillantes en el escote y breteles.

Cami Homs se sumó a la tendencia

Homs, quien apareció en los últimos días con con su hija Aitana, se mostró en Miami durante sus vacaciones con un vestido amarillo pastel, o conocido también como amarillo mantel, un color que no era desconocido debido a que en 2025 fue popular.

El vestido de Nicole Neumann

Nicole eligió un vestido celeste pastel, realizado con encaje, transparencias, mangas largas y una figura ajustada. El contrapunto del vestido llegó en las tacos, de color bordó que cortaron con la monotonía.