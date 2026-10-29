La fiesta de los influencers tuvo sus consagrados: todos los ganadores de los Premios Ídolo 2026
La Usina del Arte fue escenario de una nueva edición de los Premios Ídolo. Davo Xeneize, Marta Fort y Ángela Torres, entre los destacados.
El mundo digital argentino tuvo su gran noche con una nueva entrega de los Premios Ídolo 2026, que reunió a influencers, streamers, creadores de contenido y figuras del espectáculo en la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia reconoció a los protagonistas que se destacaron durante el año en distintas categorías de las redes sociales y el entretenimiento.
El evento se realizó el miércoles 28 de octubre en la Usina del Arte y estuvo conducido por Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rossello. La transmisión en vivo estuvo a cargo de Streams Telefe, que llevó la celebración a la audiencia digital.
Cómo se eligieron los ganadores de los Premios Ídolo 2026
La premiación contó con la participación del público durante la etapa de postulaciones, que contribuyó a definir a los nominados. Posteriormente, un jurado integrado por profesionales de la industria digital y del marketing votó a los ganadores de cada categoría. El galardón fue creado por la influencer española Dulceida, cuyo nombre real es Aida Domènech Pascual, con el objetivo de reconocer el trabajo de influencers y creadores de contenido digital.
Todos los ganadores de los Premios Ídolo Argentina 2026
Entre los nombres destacados de la edición estuvieron Davo Xeneize, quien se quedó con el premio a Ídolo del Año y también ganó en la categoría Streamer más viral, y Marta Fort, reconocida como Ídolo Revelación. Estos son todos los ganadores de la ceremonia:
- Humor y Entretenimiento: Valen Rizzuti
- Podcast: La Fórmula Podcast
- Emprendimiento: Yerba Cósmico
- Actualidad: Lara López Calvo
- ¿Así toma agua la Agusneta?: ¿Así toma agua la Agusneta?
- Gastronomía: Tefi Russo
- Ídolo Revelación: Marta Fort
- Viajes: Martina Saravia
- Beauty: Cande Copello
- Ídolo Futbolero/a: Sofi Martinez
- Ídolo Cultura, Tecnología y Especialista en Redes: Almendra Veiga
- Ídolo Notero/a: Valen Rizzuti
- Contenido Creativo: Agustin Franzoni
- Deportes: Gero Arias
- Lifestyle: Delfina Ferro
- Ídolo Automotor: Iñaki Zugasti
- Ídolo Celebrity: Nico Occhiato
- Health: Fiorella Vitelli
- Ídolo Musical: Ángela Torres
- Moda: Zaira Nara
- YouTuber: Angie Velasco
- Canción más viral: “A quién le importa”, de Luckra y Thalia
- Streamer: Lautaro ‘La Cobra’ Del Campo
- Reseñas Experiencias Gastronómicas: La chica del brunch
- Ídolo Emergente (votación del público): Valeria ‘La Gurisa’ Rivas
- Tik Toker: Evitta Luna
- Streamer más viral: Davo Xeneize
- Mejor Comunidad (votación del público): Luzu TV
- Ídolo del Año: Davo Xeneize
Con categorías que abarcaron desde la música y la moda hasta el deporte, el streaming y la gastronomía, los Premios Ídolo Argentina 2026 volvieron a poner el foco en el crecimiento de los creadores digitales y su impacto en las audiencias.
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