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La fiesta de los influencers tuvo sus consagrados: todos los ganadores de los Premios Ídolo 2026

La Usina del Arte fue escenario de una nueva edición de los Premios Ídolo. Davo Xeneize, Marta Fort y Ángela Torres, entre los destacados.

Por Julieta Barontini
La fiesta de los influencers tuvo sus consagrados: todos los ganadores de los Premios Ídolo 2026

La fiesta de los influencers tuvo sus consagrados: todos los ganadores de los Premios Ídolo 2026

El mundo digital argentino tuvo su gran noche con una nueva entrega de los Premios Ídolo 2026, que reunió a influencers, streamers, creadores de contenido y figuras del espectáculo en la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia reconoció a los protagonistas que se destacaron durante el año en distintas categorías de las redes sociales y el entretenimiento.

El evento se realizó el miércoles 28 de octubre en la Usina del Arte y estuvo conducido por Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rossello. La transmisión en vivo estuvo a cargo de Streams Telefe, que llevó la celebración a la audiencia digital.

Cómo se eligieron los ganadores de los Premios Ídolo 2026

La premiación contó con la participación del público durante la etapa de postulaciones, que contribuyó a definir a los nominados. Posteriormente, un jurado integrado por profesionales de la industria digital y del marketing votó a los ganadores de cada categoría. El galardón fue creado por la influencer española Dulceida, cuyo nombre real es Aida Domènech Pascual, con el objetivo de reconocer el trabajo de influencers y creadores de contenido digital.

Todos los ganadores de los Premios Ídolo Argentina 2026

Entre los nombres destacados de la edición estuvieron Davo Xeneize, quien se quedó con el premio a Ídolo del Año y también ganó en la categoría Streamer más viral, y Marta Fort, reconocida como Ídolo Revelación. Estos son todos los ganadores de la ceremonia:

  • Humor y Entretenimiento: Valen Rizzuti
  • Podcast: La Fórmula Podcast
  • Emprendimiento: Yerba Cósmico
  • Actualidad: Lara López Calvo
  • ¿Así toma agua la Agusneta?: ¿Así toma agua la Agusneta?
  • Gastronomía: Tefi Russo
  • Ídolo Revelación: Marta Fort
  • Viajes: Martina Saravia
  • Beauty: Cande Copello
  • Ídolo Futbolero/a: Sofi Martinez
  • Ídolo Cultura, Tecnología y Especialista en Redes: Almendra Veiga
  • Ídolo Notero/a: Valen Rizzuti
  • Contenido Creativo: Agustin Franzoni
  • Deportes: Gero Arias
  • Lifestyle: Delfina Ferro
  • Ídolo Automotor: Iñaki Zugasti
  • Ídolo Celebrity: Nico Occhiato
  • Health: Fiorella Vitelli
  • Ídolo Musical: Ángela Torres
  • Moda: Zaira Nara
  • YouTuber: Angie Velasco
  • Canción más viral: “A quién le importa”, de Luckra y Thalia
  • Streamer: Lautaro ‘La Cobra’ Del Campo
  • Reseñas Experiencias Gastronómicas: La chica del brunch
  • Ídolo Emergente (votación del público): Valeria ‘La Gurisa’ Rivas
  • Tik Toker: Evitta Luna
  • Streamer más viral: Davo Xeneize
  • Mejor Comunidad (votación del público): Luzu TV
  • Ídolo del Año: Davo Xeneize

Con categorías que abarcaron desde la música y la moda hasta el deporte, el streaming y la gastronomía, los Premios Ídolo Argentina 2026 volvieron a poner el foco en el crecimiento de los creadores digitales y su impacto en las audiencias.

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