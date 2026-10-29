La Usina del Arte fue escenario de una nueva edición de los Premios Ídolo . Davo Xeneize, Marta Fort y Ángela Torres, entre los destacados.

La fiesta de los influencers tuvo sus consagrados: todos los ganadores de los Premios Ídolo 2026

El mundo digital argentino tuvo su gran noche con una nueva entrega de los Premios Ídolo 2026 , que reunió a influencers , streamers, creadores de contenido y figuras del espectáculo en la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia reconoció a los protagonistas que se destacaron durante el año en distintas categorías de las redes sociales y el entretenimiento.

El evento se realizó el miércoles 28 de octubre en la Usina del Arte y estuvo conducido por Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rossello . La transmisión en vivo estuvo a cargo de Streams Telefe , que llevó la celebración a la audiencia digital.

La premiación contó con la participación del público durante la etapa de postulaciones , que contribuyó a definir a los nominados. Posteriormente, un jurado integrado por profesionales de la industria digital y del marketing votó a los ganadores de cada categoría. El galardón fue creado por la influencer española Dulceida , cuyo nombre real es Aida Domènech Pascual, con el objetivo de reconocer el trabajo de influencers y creadores de contenido digital.

Todos los ganadores de los Premios Ídolo Argentina 2026

Entre los nombres destacados de la edición estuvieron Davo Xeneize, quien se quedó con el premio a Ídolo del Año y también ganó en la categoría Streamer más viral, y Marta Fort, reconocida como Ídolo Revelación. Estos son todos los ganadores de la ceremonia:

Humor y Entretenimiento: Valen Rizzuti

Valen Rizzuti Podcast: La Fórmula Podcast

La Fórmula Podcast Emprendimiento: Yerba Cósmico

Yerba Cósmico Actualidad: Lara López Calvo

Lara López Calvo ¿Así toma agua la Agusneta?: ¿Así toma agua la Agusneta?

¿Así toma agua la Agusneta? Gastronomía: Tefi Russo

Tefi Russo Ídolo Revelación: Marta Fort

Marta Fort Viajes: Martina Saravia

Martina Saravia Beauty: Cande Copello

Cande Copello Ídolo Futbolero/a: Sofi Martinez

Sofi Martinez Ídolo Cultura, Tecnología y Especialista en Redes: Almendra Veiga

Almendra Veiga Ídolo Notero/a: Valen Rizzuti

Valen Rizzuti Contenido Creativo: Agustin Franzoni

Agustin Franzoni Deportes: Gero Arias

Gero Arias Lifestyle: Delfina Ferro

Delfina Ferro Ídolo Automotor: Iñaki Zugasti

Iñaki Zugasti Ídolo Celebrity: Nico Occhiato

Nico Occhiato Health: Fiorella Vitelli

Fiorella Vitelli Ídolo Musical: Ángela Torres

Ángela Torres Moda: Zaira Nara

Zaira Nara YouTuber: Angie Velasco

Angie Velasco Canción más viral: “A quién le importa”, de Luckra y Thalia

“A quién le importa”, de Luckra y Thalia Streamer: Lautaro ‘La Cobra’ Del Campo

Lautaro ‘La Cobra’ Del Campo Reseñas Experiencias Gastronómicas: La chica del brunch

La chica del brunch Ídolo Emergente (votación del público): Valeria ‘La Gurisa’ Rivas

Valeria ‘La Gurisa’ Rivas Tik Toker: Evitta Luna

Evitta Luna Streamer más viral: Davo Xeneize

Davo Xeneize Mejor Comunidad (votación del público): Luzu TV

Luzu TV Ídolo del Año: Davo Xeneize

Con categorías que abarcaron desde la música y la moda hasta el deporte, el streaming y la gastronomía, los Premios Ídolo Argentina 2026 volvieron a poner el foco en el crecimiento de los creadores digitales y su impacto en las audiencias.