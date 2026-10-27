Eligieron al hombre vivo más sexy de 2026: quién es el actor de 55 años que encabezó la lista de People.

Como cada año, la famosa revista estadounidense, People , eligió al hombre más sexy del mundo. El título que en el pasado lo llevaron nombres como David Beckham, Michael B. Jordan, Dwayne Johnson, Idris Elba, John Legend, Adam Levine, Bradley Cooper, Chris Evans, Brad Pitt, Johnny Depp, entre otros galanes, esta vez fue para un actor de Hollywood .

Se trata del actor estadounidense Noah Wyle , de 55 años, quien ha sido elegido como el hombre más sexy del mundo en 2026 por por “su intensidad cautivadora” y su “aspecto de galán de cine”, según explica la propia revista estadounidense.

El protagonista de la popular serie The Pitt ha confesado en una entrevista con la revista People , después de conocer el reconocimiento, que no podía creerlo. “Pensé que era una broma, jamás imaginé que recibiría un honor así”, ha afirmado cuando el intérprete vive uno de los momentos más dulces de su carrera. “Afortunadamente, su esposa, Sara, de 46 años, logró convencerlo de que, efectivamente, reunía todos los requisitos para el título”, explica People. “Ella cree que soy un buen tipo, y que mi forma de ser, el padre y el esposo que soy, merecen ser destacados”, confirma él. “Así que pensé: ‘Bueno, si vos lo decis…”, explica sobre la opinión de Sara Wells, con quien está casado desde 2014.

“Espero que esto lo cambie todo. Espero que de ahora en adelante todo sea color de rosa, leche y miel. No, no lo espero, pero seguro que mis amigos y familiares se van a burlar mucho de mí”, bromea el actor en su entrevista con la revista. Wyle tiene tres hijos: Owen, de 23 años, y Auden, de 20, fruto de su matrimonio con la productora Tracy Warbin; y Frances, de 11 años, a quien tuvo con Wells.

Wyle se dio a conocer ante el público televisivo como el estudiante de Medicina y, posteriormente, médico John Carter en la recordada serie de Warner, ER, una ficción en la que trabajó junto a estrellas como George Clooney, Anthony Edwards, Sherry Stringfield y Julianna Margulies. Por su trabajo obtuvo tres nominaciones a los Globos de Oro y cinco a los premios Emmy durante la emisión de la serie (entre 1994 y 2009).

Su presente laboral

Noah Wyle ha regresado de nuevo al mundo hospitalario, ahora como médico adjunto, en el papel del doctor Michael Robby Robinavitch en la premiada The Pitt, de HBO. Su interpretación a lo largo de las dos temporadas le valió el Globo de Oro al mejor actor en una serie de televisión dramática en 2026, así como dos premios Emmy consecutivos al mejor actor en una serie dramática, en 2025 y 2026. La tercera entrega de este exitoso drama médico tiene previsto su estreno en enero de 2027.

Wyle asegura que en secundaria pasó “de ser bastante delgado” a “bajo y robusto”, y luego volvió a pegar el estirón. “Pero ese período de baja estatura y complexión robusta estuvo plagado de inseguridades”, admite. “No era muy buen atleta ni un estudiante brillante. Así que seguí buscando mi grupo, y lo encontré en el departamento de teatro”, recuerda. Y confirma que no consigue deshacerse completamente de las inseguridades, ni siquiera tras recibir este reconocimiento a su atractivo.

“Tenía tantas esperanzas de que hoy fuera el día. ‘Mírate. Eres el hombre más sexy del mundo. Por fin puedes sentirte cómodo contigo mismo’. Todavía no. Me gusta ponerme en el lugar de los demás. Me gusta interpretar personajes. Me siento cohibido. Sigue siendo la interacción más difícil para mí: hablar sin guion, siendo yo mismo”, confiesa.

Cada año, desde 1985, la revista estadounidense elige al que denomina el hombre vivo más sexy del planeta. Esta década ha sido exclusiva para actores: la inauguró Michael B. Jordan en 2020, seguido de Paul Rudd en 2021, Chris Evans en 2022, Patrick Dempsey en 2023, John Krasinsky en 2024 y Jonathan Bailey el año pasado.