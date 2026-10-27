Lo que faltaba: la mamá de Tiago PZK fulminó a Luck Ra con un ácido comentario

Griselda Lezcano usó sus redes sociales y salió a bancar el romance de su hijo Tiago PZK con La Joaqui. Qué le dijo al cordobés.

Tiago PZK y La Joaqui ya no se esconden. El romance que comenzó en medio de un escándalo con Luck Ra se terminó de confirmar en el marco del cumpleaños 32 de la cantante y la mega sorpresa con estilo halloween que organizó Tiago. Ahora, quien tomó la palabra fue Griselda Lezcano , madre de Tiago PZK, y fulminó, sin vueltas al cordobés.

A través de sus redes sociales, Lezcano apuntó sin filtros contra el cordobés. y defendió a la nueva novia de su hijo sin importar el qué dirán. La captura de la publicación, que borró, la compartió la cuenta Lo Más Popu. Junto a la frase "El que se la queda pierde" haciendo alusión a la última canción de Luck Ra junto a Khea escribió: "Esa es la frase famosa del famoso fracasado".

Si bien esta publicación quedó eliminada a los pocos minutos, la madre de Tiago PZK no quiso quedarse con las ganas de hablar y, a través de sus historias de Instagram, dejó un extenso texto donde habló de los ataques virtuales, a modo de defensa de La Joaqui y los reiterados ataques que sufre en redes.

“Una funa puede empezar con unas palabras, pero sus consecuencias pueden durar mucho tiempo. Cuando se difunden mentiras, no solo se daña la imagen de una persona: también se lastima su tranquilidad, sus vínculos y su vida. Antes de compartir o juzgar, pensemos. Detrás de cada publicación hay personas, y la verdad importa. La justicia no debería construirse con rumores ni con acusaciones falsas”, aseguró la madre del artista contra los comentarios que apuntan a la cantante.

Para cerrar su postura frente al escándalo y defender a su hijo, compartió la romántica publicación de La Joaqui y disparó tajante: “Que el mundo se vaya a la mier...!!”.