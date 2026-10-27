Ambos periodistas de chimentos confirmaron el final de una dupla histórica para el mundo de la farándula. Los detalles que revelaron las partes.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares hablaron sobre la separación como dupla en la TV: qué dijeron y qué pasará con Intrusos

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares confirmaron una noticia que revolucionó el mundo de la farándula del país: luego de varios años trabajando juntos en la TV, anunciaron que le pondrán punto final a la dupla que brillaba a la hora de hablar sobre los chimentos más fuertes del espectáculo . En torno a esta decisión, se generaron hipótesis de una supuesta pelea.

“El fin de la dupla nació de una inquietud mía. Hace más de un año venimos trabajando en eso, no es producto de ningún arrebato ni pelea entre nosotros. Es una necesidad personal y profesional de seguir creciendo cada uno en forma autónoma”, contó más tarde Rodrigo para aclarar detalles al respecto sobre la confirmación hecha en el programa de José María Listorti en Blender.

Durante esa entrevista con el streaming, confesó quién podría hacerse cargo del ciclo televisivo de forma individual: “No lo sé. No es una decisión nuestra, es una decisión del canal”, dijo y agregó en diálogo con el medio La Nación: “Lo que va a decidir el canal es quién sigue a cargo de Intrusos, que por supuesto sigue el programa”.

Por otra parte, Lussich agregó: "Puedo hacer o no Intrusos solo, eso no lo sé. Puedo conducir otro programa solo o hacer streaming y no hacer tele el año que viene. No está definido”.

“Yo puedo convivir con distintos registros a la vez, en simultáneo. No tiene por qué ser una cosa o la otra. Tengo un registro de humor político en Instagram, de bajada de línea más seria en X. Hago stand-up clásico en teatro y conduzco un programa de chimentos en tele. Además hago un pase de humor en Radio 10”, dijo sobre las puertas que podrían abrirse para futuro.

En su relato se mostró convencido de iniciar el camino de forma individual: “Lo que es seguro es que lo que haga será en forma solista. Yo empecé solo mi carrera”.

La amistad en medio de una separación no forzada

Consultado por La Nación, Pallares dejó en claro que "lo que dijo Rodri (Lussich) es lo concreto". Por otro lado, su compañero habló sobre la amistad: “Con Adrián somos amigos hace 20 años y en algunas etapas hemos trabajado juntos y en otras no. La amistad va en paralelo. Hicimos un éxito como dupla y cada uno seguirá creciendo gracias a esta base”.

Según relató se trata de “un proceso lógico y sano” y afirmó que “no hay traiciones, no hay enojos. Solo libertad”.

En Blender, confirmó qué pasará cuando deje Intrusos: "Sé que cuando eso pase seguramente no voy a hacer otro programa de chimentos”, dijo y fue claro: “La dupla no va a seguir, eso sí. Nosotros como dupla terminamos el 31 de diciembre con Adrián”.