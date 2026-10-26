Rodrigo Lussich confirmó su separación televisiva de Adrián Pallares y lanzó una dura acusación

Rodrigo Lussich sorprendió al hablar sobre su futuro en la televisión argentina y el rumbo que tomará su carrera después de una etapa marcada por grandes éxitos en la pantalla chica. El periodista se refirió a sus próximos desafíos profesionales y a los cambios que se avecinan en uno de los ciclos más emblemáticos del espectáculo.

Durante una entrevista en el programa de streaming que conduce José María Listorti, Lussich habló sobre sus proyectos para 2027 y confirmó que su sociedad televisiva con Adrián Pallares llegará a su fin el próximo 31 de diciembre de 2026: “Nosotros como dupla terminamos el 31 de diciembre con Adrián”, anunció el conductor, quien también aclaró que todavía no sabe cómo quedará conformado el equipo del ciclo para la próxima temporada.

En ese sentido, remarcó que la decisión sobre la continuidad de los conductores depende de las autoridades de América TV. “No sé quién no sigue en Intrusos. No es una decisión nuestra, es una decisión del canal”, explicó, al referirse al futuro del histórico programa de espectáculos.

Lussich y Pallares estuvieron al frente de Intrusos durante 2021 y 2022, luego de la salida de Jorge Rial. Posteriormente, condujeron durante tres temporadas Socios del Espectáculo en eltrece y regresaron a América TV en 2025 para retomar su lugar en el ciclo.

Qué dijo sobre su relación con Adrián Pallares

A pesar de la noticia sobre el final de la dupla, el periodista se encargó de descartar que la decisión esté vinculada con un conflicto personal entre ambos: “Nunca nos peleamos con Adrián”, aseguró. Sin embargo, reconoció que durante sus años de trabajo compartido atravesaron algunas diferencias relacionadas con la dinámica laboral.

“Hemos tenido discusiones, carajeos, pocos te diría. Con una mano los puedo contar y por cosas del laburo”, señaló durante la entrevista. Incluso, recordó que algunos de esos intercambios se dieron lejos de las cámaras y en espacios privados. “Nos hemos peleado dentro del auto mío, de él, con las ventanillas levantadas, pero discutido; peleados, peleados, nunca estuvimos”.

Además, Lussich explicó que su compañero comprende su postura, aunque considera que Pallares preferiría continuar con el formato actual. “Yo termino la dupla el 31 de diciembre. Adrián me respeta y respeta mi decisión, pero me parece que si fuera por él, seguiría como estamos”.

Los proyectos de Rodrigo Lussich para 2027

Más allá de la determinación de América TV, el conductor reconoció que también tiene un deseo personal de encarar una nueva etapa profesional con mayor protagonismo individual: “Es una necesidad mía de conducir solo”, confesó, al explicar uno de los motivos que influyen en su decisión de dejar atrás la sociedad televisiva.

Respecto de sus próximos pasos, Lussich adelantó que no necesariamente continuará ligado al periodismo de espectáculos. “Seguramente no voy a hacer otro programa de chimentos”, afirmó, y agregó: “Después de Intrusos, ¿qué hay más arriba? No hay nada, es la nave insignia”. Entre las alternativas que evalúa para el próximo año aparece la posibilidad de realizar un espectáculo teatral que combine humor y stand up político.

También dejó abierta la posibilidad de desembarcar en C5N, aunque por el momento no confirmó ningún proyecto concreto. Mientras tanto, resta conocer qué decisión tomará América TV respecto de la conducción de Intrusos en 2027 y quiénes ocuparán sus lugares cuando finalice la actual etapa del programa.