La reacción de la hija de Hernán Casciari tras las denuncias contra su padre: "Raro"

Nina, que vive en Barcelona, lanzó una respuesta escueta pero poco contundente con respecto a la situación judicial.

La hija de Hernán Casciari , Nina , respondió a las consultas sobre las denuncias penales contra su padre y descartó involucrarse públicamente en el caso. La joven, de 22 años, vive en Barcelona y fue contactada por el periodista Juan Etchegoyen, quien compartió el intercambio durante su columna de los viernes en Infobae en Vivo.

El escritor fue denunciado por presunta estafa y administración fraudulenta en relación con proyectos impulsados por Orsai Audiovisuales. En ese contexto, el comunicador decidió comunicarse con una de sus hijas para conocer su postura sobre la investigación. Sin embargo, la respuesta que recibió fue breve y dejó en claro que no quería hacer declaraciones.

“Gracias por la pregunta, pero el tema no me incumbe, ni tampoco quiero dar comentarios al respecto ”, expresó Nina cuando el periodista le preguntó por la causa. Ante una nueva consulta sobre sus sensaciones frente a lo ocurrido y la posibilidad de salir a defender a su padre, la joven fue todavía más concisa: “Prefiero no meterme” .

Durante su participación, el columnista manifestó que le había llamado la atención la reacción de la hija del escritor. Según explicó, esperaba que un familiar directo hiciera alguna referencia al avance judicial o expresara confianza en que la situación pudiera aclararse. Como ejemplos, mencionó posibles respuestas como “hay que ver qué dice la Justicia” o “yo creo en mi papá”.

CONTINÚAN LAS REPERCUSIONES POR HERNÁN CASCIARI



La gravísima denuncia contra el escritor Hernán casciari: rompe el silencio su hija Nina "no me incumbe esta situación". pic.twitter.com/mtQry93jlN — Infobae En Vivo (@infobaenvivo) October 23, 2026

“Que no defienda a su papá es un dato curioso”, sostuvo Etchegoyen, quien también describió como un “hermetismo total” la actitud que, según su mirada, mantiene el entorno de Casciari frente a las acusaciones. La joven, por su parte, no amplió sus declaraciones ni hizo comentarios adicionales sobre el caso.

La polémica también fue abordada por Andy Kusnetzoff, quien compartió durante años el aire de Perros de la calle con el escritor. Al referirse al conflicto, expresó su malestar por la situación, aunque distinguió las denuncias de su valoración sobre el proyecto cultural de Orsai.

Andy Kusnetzoff defendió el proyecto de Orsai

“No me gusta que se haya generado esta situación, sobre todo porque a mí me gusta mucho lo que es Orsai y lo que significa”, señaló. Además, destacó que Casciari les dio oportunidades a personas que posiblemente no habrían encontrado espacio en editoriales tradicionales y recordó la expansión del emprendimiento hacia el teatro y la producción audiovisual.

De todos modos, Kusnetzoff también consideró necesario que se atiendan los reclamos de quienes aseguran haber aportado dinero a los proyectos. “Cuando las cosas llegan a la Justicia, me parece que es ahí donde se tienen que aclarar, más allá de mi percepción personal”, afirmó.

En paralelo, la fiscal Mónica Cuñarro ordenó nuevas medidas para avanzar en la investigación. Entre ellas, solicitó a la Inspección General de Justicia documentación oficial sobre la empresa vinculada al escritor y citó a declarar a 24 personas que figuran como presuntas víctimas, con audiencias previstas entre el 26 de octubre y el 17 de noviembre.

[ESPECTÁCULOS] "Para mí no es un estafador": "Andy" Kusnetzoff respaldó a Casciari, aseguró que la propuesta fue una "alternativa" a los medios tradicionales, y destacó que le sigue pareciendo "muy buena" la "cultura de la autogestión y la colaboración".



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Los denunciantes, representados por el abogado Marcelo Ariel Gil Ces, sostienen que invirtieron dinero en producciones cinematográficas promovidas por Casciari y que luego recibieron retornos mínimos. La presentación menciona 23.640 participaciones en proyectos y señala presuntas irregularidades en los presupuestos, las rendiciones económicas y la información entregada a los inversores.

La investigación deberá determinar si los hechos denunciados encuadran en una posible estafa, administración fraudulenta o un incumplimiento contractual. Por el momento, las acusaciones forman parte de una causa en trámite y la Justicia deberá establecer las responsabilidades correspondientes.