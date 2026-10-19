"Invertís 100 y recuperás 500", denunciaron a Hernán Casciari por estafas: hay famosos involucrados

El reconocido escritor fue denunciado por un grupo de 18 personas que aseguran haber invertido en dólares. Qué famosos quedaron envueltos en el escándalo.

En los últimos días se conoció que el escritor Hernán Casciari fue denunciado penalmente por una presunta estafa, en inversiones destinadas a financiar producciones audiovisuales de Orsai , un proyecto cultural autogestivo que fundó hace dos décadas.

Hasta el momento son 18 socios productores los que se presentaron ante la Justicia, quienes habrían promocionado públicamente inversiones con promesas de rentabilidad que nunca se habrían cumplido y cuyo destino económico aparentemente no fue informado con claridad.

El reclamo está relacionado, entre otras iniciativas, con La muerte de un comediante , la película protagonizada por Diego Peretti . Según reveló Marina Calabró, el proyecto convocó a unos 20.000 inversores y el monto total en disputa rondaría los seis millones de dólares.

La denuncia abarca otras producciones como La Uruguaya, Canelones y D.A.M., un documental sobre Diego Maradona. Los denunciantes sostienen que el sistema se presentó como una forma de producción colectiva sin intermediarios, donde quienes compraban bonos de entre USD 100 y 20.000 pasaban a ser socios productores con derecho a información financiera y una porción de los ingresos.

Retornos mínimos a los inversores y sin avisos de cambios

Entre los reclamos puntuales figura el caso de Canelones, anunciado primero como miniserie de seis capítulos, luego como serie de cuatro episodios y finalmente como película, sin rendiciones diferenciadas por el cambio de formato. También cuestionan La muerte de un comediante, donde inversiones de hasta USD 3.000 arrojaron retornos de entre 1 y 84,60 dólares.

Otros de los denunciantes afirmaron que los términos y condiciones de un posible contrato, no le fueron entregados en su momento, o ni siquiera los vieron, gracias a la fugacidad de cualquier trámite de internet. Quienes los obtuvieron, pudieron hacerlo tras repetidos reclamos.

En diversas declaraciones mediáticas, Casciari aseguró que sus "socios inversores" recibirían "mucho más" de lo que pusieron. "Por USD 50 tenes un bono, pero ese bono, una vez que la película se venda, que se va a vender por mucho más de lo que costó, vas a ganar", prometía el escritor en el programa de radio de Andy Kusnetzoff, Perros de la Calle.

La película "Canelones" se estrenó por Flow y tenía como personajes principales a Darío Barassi y Soy Rada.

"Le pedía a la gente que invirtiera guita en la productora Orsai y a partir de ahí financiar proyectos audiovisuales. Él decía: 'Invertís 100 y recuperás 500'. Prometía ganar cinco veces la inversión inicial", explicó Calabró en diálogo con Primicias Ya.

El Juzgado N°34 a cargo de la magistrada Laura Bruniard, que recibió la denuncia, delegó la investigación en la experimentada fiscal Mónica Cuñarro, reconocida por la resolución de investigaciones de presuntas megaestafas.

Los famosos que quedaron involucrados en la presunta estafa de Casciari

Una de las figuras públicas vinculadas a la promoción de esta iniciativa es Andy Kusnetzoff. "Casciari era un participante activo en Perros de la calle, lo van a escuchar promocionando esto", indicó.

"Lo salpica a Andy, porque termina promocionando lo que termina siendo una denuncia penal por estafa, salpica a Diego Peretti, por promocionar lo mismo, a Justina Bustos, Darío Barassi. Escándalo total, la gente quiere recuperar la guita", señaló Calabró sobre el caso.

Durante la transmisión de Primicias Ya mostraron un video de Darío Barassi en el que el conductor invitaba al público a participar en la película Canelones. "Son 100 dólares como mínimo, creo, y podés poner la que quieras", se lo escucha decir en la grabación.

Qué dijo Hernán Casciari tras la denuncia

El escritor publicó un video en respuesta a la denuncia y aseguró que no está involucrado en ninguna estafa. "Una persona que estafa, o un proyecto que estafa a otras personas, actúa con premeditación. Es absolutamente ridículo que yo, o cualquier persona que trabaje en Orsai, nos hayamos levantado una mañana con la intención de estafar gente", sentenció.

Según explicó, Orsai es un proyecto autogestivo, y reconoció que hubo un proyecto en particular que no tuvo el fin esperado: "Publicamos autores noveles y tenemos una escuela. Tenemos alrededor de siete u ocho proyectos funcionando al mismo tiempo y hubo uno que salió mal. Eso es todo lo que pasó".