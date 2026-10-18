En el primer trimestre de 2026, el empleo industrial alcanzó su máximo histórico en Neuquén

La industria manufacturera a registró 14.382 trabajadores asalariados. Según datos de Nación, es el valor más alto de la serie, que empieza en 1996.

Según datos del Ministerio de Capital Humano procesados por la subsecretaría de Industria y Modernización, en el primer trimestre de 2026 el empleo asalariado registrado en la industria manufacturera de la provincia llegó a 14.382 puestos de trabajo.

El gobernador Rolando Figuera , vinculó este incremento con el desarrollo de la actividad hidrocarburífera y la transformación que ha impulsado el Ejecutivo en la industria.

En este contexto, destacó el trabajo conjunto con las empresas para el desarrollo de políticas públicas que potencien el empleo privado, como las Becas Gregorio Álvarez y la creación del Instituto Vaca Muerta, para generar mano de obra calificada. Además, anticipó que seguirán llegando empresas a la provincia, de la mano de nuevos parques industriales e incentivos fiscales.

Cómo fue la evolución

La evolución del empleo privado en los últimos cinco años marca un cambio de escala. En el primer trimestre de 2021 la industria empleaba a 8.762 personas, por lo que en cinco años sumó más de 5.600 puestos, un crecimiento del 64%. En el mismo período, el empleo privado registrado del total de la provincia creció un 36%. Es decir que la industria creció casi al doble del ritmo de la economía neuquina en su conjunto.

Con este desempeño, la industria manufacturera ya es la quinta actividad que más empleo privado genera en Neuquén, detrás de comercio, petróleo y minería, construcción y servicios empresariales e inmobiliarios.

Las ramas que más trabajadores emplean son maquinaria y equipo (33% del empleo industrial), otros productos de metal (16%), alimentos (16%), minerales no metálicos (7%) y productos químicos (5%). El crecimiento más fuerte se dio en maquinaria y equipo, que en cinco años pasó de 2.210 a 4.785 trabajadores, más del doble.

“Que la industria neuquina esté en su máximo histórico no es casualidad. Es el resultado de una provincia que decidió ofrecer reglas claras, seguridad jurídica y una política activa de desarrollo productivo. Las empresas invierten donde saben que las condiciones se van a sostener en el tiempo, y eso es lo que Neuquén está demostrando”, afirmó Juan Manuel Morales, subsecretario de Industria y Modernización.

Oportunidad de Vaca Muerta

“Vaca Muerta es una enorme oportunidad, pero el verdadero desafío es que la energía no se agote en la extracción. Cada empleo industrial que se crea en Neuquén es valor agregado que se queda en la provincia. Las empresas metalmecánicas que hoy fabrican, reparan y dan servicio a la actividad energética son la base para dar el siguiente paso”, agregó.

Morales también destacó el desafío hacia adelante: “Tenemos una ventana histórica. Contar con energía abundante y competitiva es una ventaja que muy pocas regiones del mundo tienen. Nuestro objetivo es aprovechar ese contexto para diversificar la matriz productiva y desarrollar industrias que puedan crecer con Vaca Muerta y también más allá de Vaca Muerta”.

Desarrollo sustentable

El gobernador Figueroa impulsa una estrategia económica enfocada en atraer inversiones internacionales para potenciar Vaca Muerta, desarrollar proveedores locales y generar empleo en la provincia. La radicación de nuevas inversiones es parte de este proceso de transformación. Un ejemplo es la puesta en marcha de la planta de tuberías y tubos flexibles del Grupo Andreani en el Parque Industrial de Plaza Huincul, que aportó un cambio estratégico para la región.

Nueva planta en Cutral Co

Asimismo, el proyecto de la Planta Integrada de Tratamiento de Gas y Facilidades Asociadas va a marcar un salto cualitativo. Las instalaciones estarán ubicadas a 25 kilómetros al norte de Cutral Co y Plaza Huincul y demandarán una inversión de US$ 7.000 millones.

Se trata de una de las mayores obras industriales de gas natural en la historia argentina que apunta a convertir al país en un exportador relevante de gas natural licuado durante la próxima década y que prevé la creación de más de 4.500 puestos de trabajo. El proyecto esta a cargo de petrolera de bandera YPF S.A.

La planta procesará el gas proveniente de aproximadamente 1.416 pozos no convencionales y tendrá una capacidad final asociada a la producción de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL.

“Neuquén está contribuyendo como nunca al país”- aseguró el mandatario quien sostiene una política de prioridad de empleo para los residentes locales y de fuerte exigencia de capacitación frente al desarrollo de Vaca Muerta.

En esta línea, Figueroa apuesta al desarrollo de los sectores productivos y anunció un plan de incentivo, a partir de 2028, con la eliminación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las empresas que incorporen nuevos trabajadores neuquinos.

“Neuquén va a incrementar su Producto Bruto Geográfico, porque se produce más gas y petróleo. Pero lo importante para nosotros es cómo se redistribuye, cómo mejora los ratios socioeconómicos en la provincia e impacta en el metro cuadrado de la gente”- aseguró al tiempo que destacó la necesidad de generar las condiciones para que los empresarios puedan invertir y producir para “construir el Neuquén que queremos. Tenemos que mirar qué pasa en otros lugares y lo que está pasando en Neuquén no pasa en ningún lugar”- explicó.

Más allá de los hidrocarburos, la provincia promueve inversiones en turismo, energías renovables, ganadería y agricultura, investigación médica y educación para diversificar la matriz productiva, potenciando a los proveedores locales y generando empleo genuino.