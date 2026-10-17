El conductor, de unos 20 años, resultó ileso tras el vuelco, pero el test de alcoholemia arrojó resultado positivo.

Borracho al volante: un joven perdió el control de la camioneta y volcó en la Ruta 43

Este sábado por la mañana, un joven protagonizó un impactante vuelco sobre la Ruta Provincial 43 , en cercanías de la localidad de Andacollo . La camioneta sufrió importantes daños materiales tras el siniestro, mientras que el conductor resultó ileso y fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó un resultado positivo.

El hecho ocurrió en la zona del Chingüe, cuando el vehículo circulaba en dirección a Andacollo . Por motivos que todavía se intentan establecer, el conductor perdió el control de la camioneta y terminó volcando.

En diálogo con LM Neuquén, el comisario inspector Mariano Jara confirmó que el joven viajaba solo y que, tras el accidente, fue trasladado al hospital para recibir asistencia médica.

El conductor fue trasladado al hospital

Según precisó Jara, el traslado se realizó por protocolo y los profesionales constataron que el joven no presentaba lesiones, por lo que recibió el alta médica.

En cuanto al test de alcoholemia, el resultado fue positivo. Según la información brindada por el jefe policial, las mediciones arrojaron 1,36 y 1,46 gramos de alcohol por litro de sangre en la primera y segunda medición respectivamente. El conductor tiene alrededor de 20 años y es oriundo de la zona.

De acuerdo con las primeras informaciones, se habría tratado de un autovuelco, sin otros vehículos involucrados. Sin embargo, todavía resta establecer las circunstancias en las que el joven perdió el control de la camioneta y terminó volcando.

Manejaba borracho en Ruta 7 y protagonizó un espectacular vuelco

El hecho se suma a otro siniestro vial que ocurrió este sábado por la madrugada en la localidad de Centenario sobre la Ruta 7, cuando un joven conductor protagonizó un vuelco. Como consecuencia, debió ser trasladado al hospital local.

De acuerdo a la información publicada por Centenario Digital, el siniestro fue protagonizado por un hombre de 26 años, con domicilio en Vista Alegre, a bordo de un Volkswagen Vento GLI.

El hecho ocurrió alrededor de las 6, sobre la ruta en dirección desde Centenario hacia Vista Alegre. El vuelco se produjo en el tramo comprendido entre la primera y la segunda rotonda, en inmediaciones de la Plaza del Bicentenario.

Tras el siniestro, efectivos policiales le realizaron un test de alcoholemia que arrojó 2,02 gramos de alcohol por litro de sangre.

Test positivo, multa y traslado

Los efectivos de Tránsito Villa Obrera que intervinieron en el lugar le practicaron el control de alcoholemia al automovilista antes de que fuera llevado al centro de salud. El resultado confirmó la elevada presencia de alcohol en su organismo.

A partir de ese registro, las autoridades policiales labraron una multa y le retuvieron la licencia de conducir, según consignó el medio local. Posteriormente, el joven fue trasladado al hospital de forma preventiva, debido a los golpes que presentaba después del vuelco.