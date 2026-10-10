Borracho y acompañado: protagonizó un fuerte choque y vuelco en Ruta 7 y terminó en el hospital

El accidente de tránsito ocurrió en las primeras horas de este sábado. En el lugar intervinieron Policía y Salud.

El siniestro ocurrió este sábado por la mañana e involucró a dos jovenes.

Un conductor de 24 años que manejaba alcoholizado protagonizó un fuerte choque y vuelco en Ruta 7 , en la zona de Centenario , durante la mañana de este sábado . El joven no viajaba solo; a su lado iba un adolescente de 16 años . Ambos fueron trasladados al hospital.

El accidente involucró a un Renault Fluence negro y motivó la intervención de efectivos de la División Tránsito Villa Obrera y personal del Hospital de Centenario.

En diálogo con LM Neuquén , el comisario Héctor Valdez explicó que la Policía recibió el aviso aproximadamente a las 9:20 . Cuando los efectivos llegaron, encontraron el automóvil sobre sus cuatro ruedas y a los dos jóvenes a pocos metros del vehículo.

“Estaban conscientes”, afirmó Valdez. Sin embargo, ambos se encontraban conmocionados y doloridos, por lo que se solicitó una ambulancia para evaluar su estado de salud.

El conductor tenía alcoholemia positiva

Antes del traslado, los efectivos realizaron el control de alcoholemia al conductor. El resultado fue positivo y marcó 1,22 gramos de alcohol por litro de sangre, según precisó el responsable de la División Tránsito Villa Obrera.

Los dos fueron derivados al centro de salud por decisión del personal de la ambulancia, para realizarles un chequeo más completo.

“Hasta ahora no registran lesiones de gravedad”, indicó el comisario y aclaró que ambos continúan bajo observación.

Además, remarcó que se retuvo la licencia de conducir del automovilista y se labraron las actas correspondientes. El vehículo fue entregado a los padres presentes en el lugar, bajo un acta de responsabilidad, según explicó Valdez.

Investigan cómo ocurrió el despiste y posterior vuelco

La mecánica del accidente se mantiene bajo investigación. El comisario señaló que se trabajaba para establecer qué provocó el despiste, el impacto y el posterior vuelco del Renault Fluence.

Una de las posibilidades que evaluaban los efectivos es que el vehículo hubiera salido hacia la banquina y que las condiciones del terreno dificultaran recuperar el control. Valdez advirtió sobre la presencia de barro y agua en las banquinas, aunque no presentó esa hipótesis como una conclusión definitiva.

“Estamos haciendo las tareas de rigor y la parte investigativa de cuál fue el motivo del despiste del vehículo y el impacto y posterior vuelco”, explicó. “Estamos haciendo las tareas de rigor y la parte investigativa de cuál fue el motivo del despiste del vehículo y el impacto y posterior vuelco”, explicó.

Valdez pidió extremar las precauciones al circular por las rutas provinciales 7, 51 y 77. “Tengan mucho cuidado cuando bajen a la banquina, no bajen con velocidad”, concluyó.