Policiales La Mañana Choque Choque en cadena en la Ruta 7: hubo cinco vehículos involucrados

El siniestro ocurrió este viernes por la tarde. Tras el impacto, se generaron demoras en el tránsito en dirección de Centenario a Neuquén. Agregar LM Neuquén a







Choque en cadena en la Ruta 7: cinco vehículos colisionaron cerca del cementerio Gentileza Centenario Digital

Durante la tarde de este viernes se registró un fuerte choque en cadena que involucró a cinco vehículos. El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial 7, en el tramo que conecta Centenario con Neuquén. El siniestro provocó demoras en la circulación y obligó a reducir el tránsito a un solo carril en dirección a la capital neuquina.

Los vehículos involucrados son una Volkswagen Amarok, una Citroën Berlingo, un Renault Kwid, una Toyota Hilux perteneciente a una empresa y un Toyota Yaris. El choque se produjo a metros del cementerio. Según las primeras informaciones, no se habrían registrado personas heridas, aunque sí importantes daños materiales.

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría Quinta y personal de Tránsito de Villa Obrera, que trabajaron en el operativo para ordenar el tránsito. Debido al siniestro, la circulación hacia Neuquén se vio reducida a un solo carril, con demoras para los automovilistas. En cambio, la mano contraria, en dirección a Centenario, continuó funcionando con normalidad.