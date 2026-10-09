Choque en cadena en la Ruta 7: hubo cinco vehículos involucrados
El siniestro ocurrió este viernes por la tarde. Tras el impacto, se generaron demoras en el tránsito en dirección de Centenario a Neuquén.
Durante la tarde de este viernes se registró un fuerte choque en cadena que involucró a cinco vehículos. El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial 7, en el tramo que conecta Centenario con Neuquén. El siniestro provocó demoras en la circulación y obligó a reducir el tránsito a un solo carril en dirección a la capital neuquina.
Los vehículos involucrados son una Volkswagen Amarok, una Citroën Berlingo, un Renault Kwid, una Toyota Hilux perteneciente a una empresa y un Toyota Yaris. El choque se produjo a metros del cementerio. Según las primeras informaciones, no se habrían registrado personas heridas, aunque sí importantes daños materiales.
En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría Quinta y personal de Tránsito de Villa Obrera, que trabajaron en el operativo para ordenar el tránsito. Debido al siniestro, la circulación hacia Neuquén se vio reducida a un solo carril, con demoras para los automovilistas. En cambio, la mano contraria, en dirección a Centenario, continuó funcionando con normalidad.
El episodio ocurrió en un contexto de condiciones climáticas inestables y calzada mojada, por lo que se recomienda circular con precaución por el sector.
NOTICIA EN DESARROLLO...
Te puede interesar...
Leé más
En medio de la lluvia, tres autos protagonizaron un espectacular choque en cadena en la Ruta 7
Iba a reencontrarse con su mamá tras cinco años y murió en un choque: el padre manejaba drogado
-
TAGS
- Choque
- ruta 7
- Centenario
Noticias relacionadas