Choque en un peligroso tramo de Avenida Alfonsín entre un auto y un delivery: demoras en el tránsito

El impacto ocurrió en pleno horario pico de la noche de este jueves, a la altura del club Alta Barda.

Se registró un choque por alcance entre un auto Peugeot 208 blanco y una moto de una aplicación de delivery. El accidente ocurrió sobre la avenida Raúl Alfonsín a la altura del club Alta Barda, un sector de altísimo flujo vehicular durante la noche de este jueves.

Según reportaron fuentes oficiales a las que accedió LM Neuquén , el impacto se produjo cuando la motocícleta de cilindrada 110cc colisionó con el auto por alcance. Iban en sentido Neuquén-Centenario y ocurrió cerca de las 21:10.

Las mismas fuentes informaron que no hubo lesionados por el choque. De todas maneras, se solicitó la asistencia de una ambulancia , que concurrió rápidamente al lugar y revisó a los protagonistas. Al corroborar que se encontraban ilesos, se retiró. Interviene personal de Tránsito de la Policía.

Mientras el personal realiza las diligencias correspondientes, se registran demoras en el tránsito cerca de las 22.

El choque con lluvia en el mismo escenario

En poco más de 24 hora se registró un choque por alcance en la misma zona de la ciudad. En esa oportunidad, se desarrolló un espectacular choque sobre la Ruta Provincial 7, en medio de la lluvia que se registró el miércoles por la tarde. El inicidente vial generó preocupación entre los automovilistas que circulaban por el tramo que une Neuquén capital con Centenario. El accidente involucró a tres vehículos y obligó a desplegar un operativo policial para asistir a los conductores y ordenar el tránsito.

El siniestro ocurrió alrededor de las 18, cuando un Chevrolet Corsa Classic, un Chevrolet Corsa Wagon y una camioneta Toyota Hilux blanca protagonizaron una colisión por alcance.

En diálogo con LM Neuquén, el comisario Héctor Valdez, a cargo de la División de Tránsito de Villa Obrera, explicó cómo se produjo el choque en cadena.

Según precisó, el accidente tuvo lugar sobre la Ruta 7, en sentido Neuquén-Centenario, a la altura del “cartel con las letras de Centenario, en uno de los accesos a la localidad”.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por el personal policial, los tres vehículos circulaban en la misma dirección cuando se produjo la colisión. Valdez explicó que la camioneta Toyota Hilux circulaba adelante, seguida por el Chevrolet Corsa Classic y, finalmente, el Chevrolet Corsa Wagon.

"La Toyota estaba primero, el Chevrolet Classic es el que impacta a la camioneta de atrás y el otro vehículo impacta al Chevrolet", detalló el comisario.

Tras recibir el aviso, efectivos de la División de Tránsito de Villa Obrera se trasladaron hasta el lugar, donde también intervino personal del SIEN para evaluar el estado de los automovilistas involucrados.

“Gracias a Dios ninguno resultó con lesiones, o sea, que no hizo falta trasladar a ninguno a ningún nosocomio", señaló Valdez en su momento a este diario.