Fuga, persecución y choque: el raid delictivo de dos hombres en situación de calle en plena madrugada

Tras ser descubiertos robando herramientas, protagonizaron una fuga al volante de un auto ajeno que terminó en un violento impacto contra una camioneta.

Dos hombres en situación de calle robaron un auto tras ser descubiertos y terminaron chocando en Neuquén.

Dos hombres en situación de calle quedaron demorados durante la madrugada de este martes luego de una secuencia que comenzó con el robo de herramientas en una vivienda y terminó con un auto sustraído completamente destrozado tras un violento choque . En el medio hubo una fuga, una persecución y un segundo intento de escape que fue frustrado por la Policía.

Todo comenzó este martes alrededor de las 2:20, cuando efectivos de la Comisaría 21 fueron enviados a la zona de Valle Encantado y Otto Neumann por una alerta sobre dos personas que intentaban abrir vehículos estacionados.

Al llegar, los policías encontraron a uno de los sospechosos, de 27 años, y lo demoraron. Según explicó el comisario Cristian Cuevas en R7, tenía en su poder una soldadora que habría sido robada de una vivienda ubicada en Valle Encantado al 2800.

Su acompañante, en cambio, alcanzó a advertir la llegada de los efectivos y escapó por el fondo de una propiedad. En plena fuga encontró un Volkswagen Polo estacionado en la vía pública, en la zona de Reconquista al 1200, se subió y arrancó.

Del robo de herramientas al auto sustraído

El joven, de 25 años y también en situación de calle, tomó el Volkswagen Polo y escapó por Avenida del Trabajador en dirección este-oeste. La Policía puso en marcha un operativo para intentar localizarlo.

La fuga terminó pocos minutos después, cuando llegó a la esquina de Godoy. Allí, el Polo chocó contra una Fiat Strada que circulaba por esa calle en sentido norte-sur.

El impacto fue tan fuerte que el Volkswagen quedó prácticamente destruido y la camioneta terminó sobre el bulevar, donde además chocó contra un poste.

Después del impacto, el conductor del Polo intentó volver a escapar. Según explicó Cuevas, fue entonces cuando se produjo un forcejeo con personas que estaban en el lugar. Esa situación habría sido la que algunos vecinos observaron durante la madrugada y que inicialmente fue interpretada como una pelea entre los conductores.

Finalmente, el joven fue reducido y quedó demorado.

Una mujer terminó en el hospital

La conductora de la Fiat Strada era una mujer de 65 años, quien sufrió lesiones producto del violento impacto. Principalmente manifestó un fuerte dolor en la zona de las costillas.

Personal del SIEN la asistió en el lugar y posteriormente la trasladó al Hospital Horacio Heller. Allí debía ser sometida a una tomografía y una radiografía para determinar si había sufrido lesiones de mayor gravedad.

En principio, se encontraba fuera de peligro. La mujer viajaba acompañada por su hija, de 33 años, quien también esperaba ser atendida.

Los dos sospechosos fueron demorados

Con el operativo desplegado rápidamente en la zona, los efectivos lograron detener a los dos hombres. Cuevas confirmó que ambos se encuentran en situación de calle y que son personas conocidas por la Policía debido a intervenciones anteriores.

El Volkswagen Polo fue recuperado y quedó a disposición de su propietario, aunque sufrió importantes daños como consecuencia del choque.

En el lugar también trabajó personal de la Dirección de Tránsito de Neuquén para realizar las diligencias correspondientes.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de turno, que deberá determinar las responsabilidades por el robo de las herramientas, la sustracción del vehículo y la posterior fuga que terminó con el violento choque en Godoy y Avenida del Trabajador.