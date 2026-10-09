Alerta naranja: se esperan hasta 90 mm de lluvia, tormenta y vientos de 100 km/h

La semana termina con la misma inestabilidad climática que se estuvo presente durante los últimos días, donde además se registran intensas lluvias y todo indica que irán intensificándose.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre posibles condiciones adversas en distintas regiones del país, y emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias, nevadas y vientos en distintos sectores del país.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que rige una alerta amarilla abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Las zonas más afectadas por las tormentas —donde rige el aviso naranja— son Misiones y el extremo este de Corriente.

El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 90 mm, donde podrían ser superados de forma puntual.

A su vez, la alerta por lluvias rige para la provincia de Mendoza, región que será afectada por chaparrones persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual.

En las zonas más elevadas, la precipitación podrá ser en forma de lluvia y nieve mezclada. En ese sentido, el alerta amarillo por el mismo fenómeno corre para el oeste de Corrientes, Chaco, Formosa y el extremo sur de Neuquén.

Ante este panorama, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, conducir con precaución y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y si estás al aire libre, buscar refugio inmediato.

Alerta por vientos de hasta 100 km/h

El organismo informó que las regiones cordilleranas de Jujuy, Tucumán, Salta, La Rioja y Catamarca se encuentran bajo alerta amarilla por vientos fuertes.

Según indicó, las áreas pueden ser afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora con ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

Motivo por el cual, el SMN sugirió evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no te refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.