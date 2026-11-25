El sirio Hanna Hattab fue reemplazado en el segundo tiempo del duelo entre Al Jazira, de Emiratos Árabes Unidos; y Gol Gohar, de Irán.

Un episodio insólito generó conmoción en la Champions Asiática II: un árbitro internacional fue reemplazado durante el entretiempo luego de protagonizar una serie de situaciones que despertaron sospechas sobre su estado. El protagonista fue el sirio Hanna Hattab , quien dirigió el encuentro entre Al Jazira, de Emiratos Árabes Unidos; y Gol Gohar, de Irán, hasta el descanso.

Las imágenes de su actuación comenzaron a circular en las redes sociales y mostraron al colegiado con aparentes dificultades para desenvolverse con normalidad dentro del campo. El video, difundido por el periodista Nahuel Lanzón , exhibió decisiones llamativas y movimientos que generaron cuestionamientos entre el público y los protagonistas del partido.

Una de las acciones que más llamó la atención ocurrió cuando el encargado de impartir justicia amonestó al arquero del equipo emiratí por una infracción cometida en la mitad de la cancha. La decisión resultó inusual por el contexto de la jugada y se sumó a otros momentos en los que el juez pareció desorientado, lo que incrementó las dudas sobre su desempeño.

INSÓLITO. En un partido de la Champions Asiatica II tuvieron que cambiar al árbitro porque al parecer estaba BORRACHO.



Hanna Hattab, sirio, estaba en muy malas condiciones. Acá se lo ve perdido y en un foul en mitad de cancha amonestó a un arquero (!!). pic.twitter.com/adoqxpq7SD — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) November 25, 2026

La actuación del árbitro provocó fuertes protestas de los futbolistas de Gol Gohar, que manifestaron su disconformidad durante el desarrollo del primer tiempo. La situación llegó a tal punto que, según trascendió, se resolvió intervenir durante el descanso para evitar que continuara impartiendo justicia en el complemento.

Finalmente, el cuarto árbitro tomó el lugar de Hattab para dirigir la segunda mitad. El cambio se produjo sin que se difundiera una explicación oficial detallada sobre los motivos de la sustitución. La decisión alimentó las versiones que señalaban un presunto estado de ebriedad del juez sirio, aunque esa hipótesis no fue confirmada por las autoridades. De todas formas, miembros de las delegaciones de ambos clubes afirmaron haber visto al referí bebiendo alcohol en la previa del compromiso.

El árbitro, un reputado dentro de la Confederación Asiática

El árbitro pertenece a la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y cuenta con trayectoria en el arbitraje internacional. Entre sus antecedentes figura la participación en encuentros de las Eliminatorias asiáticas, una competencia que reúne a seleccionados de la región en busca de un lugar en la Copa del Mundo.

Por el momento, ni la organización del torneo ni la entidad continental comunicaron oficialmente cuál fue el motivo del intempestivo cambio antes de que iniciara el complemento. Tampoco se informaron resultados de controles médicos o disciplinarios que permitan establecer qué ocurrió. Por eso, las sospechas surgidas a partir de las imágenes siguen en el terreno de la especulación.

El caso generó repercusión por la particularidad de que un juez con experiencia internacional fuera apartado en pleno encuentro. La sustitución durante el entretiempo quedó registrada como el hecho más llamativo de una jornada insólita en el certamen de segundo orden a nivel internacional en Asia.