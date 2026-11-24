Harlen Castillo fue expulsado después del pitazo final, en medio de un tumulto entre jugadores de ambos equipos.

El partido ya había terminado, Gimnasia había conseguido la clasificación y, sin embargo, todavía quedaba una escena insólita en el Bosque. Harlen Castillo , arquero del conjunto platense, recibió la tarjeta roja de Nicolás Ramírez después del pitazo final, tras quedar en el centro de una pelea con futbolistas de Newell's.

El conflicto comenzó cuando Juan Ignacio Ramírez fue a buscar al colombiano por una acción de los últimos segundos. El arquero había esperado a que se acercara un rival para tomar la pelota con las manos y ese gesto provocó el enojo de los jugadores visitantes. Los reclamos subieron de tono y rápidamente se sumaron otros futbolistas.

En medio de empujones, agarrones y discusiones, el árbitro decidió expulsar a Castillo. También vieron la roja Gabriel Arias y Lucas Carrizo , por el lado de Newell's.

La sanción tiene una consecuencia importante para Gimnasia: el arquero no podrá estar en los cuartos de final, instancia en la que el Lobo enfrentará al ganador del cruce entre Boca e Independiente Rivadavia.

La victoria por 4-2 quedó marcada por un cierre caliente y por una nueva actuación polémica de Ramírez, que volvió a quedar bajo la lupa.

¡¡FINAL CON ESCÁNDALO EN EL BOSQUE!! ¡¡TODO NEWELL'S LO FUE A BUSCAR AL ARQUERO DE GIMNASIA, CASTILLO, LUEGO DE LA CLASIFICACIÓN DEL LOBO A CUARTOS!! https://t.co/vnIlk3vmI2 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2026

La respuesta de Cóccaro sobre el arbitraje: “Si yo te respondo, ¿sabés qué pasa?”

El delantero de Newell's se mostró molesto después de la eliminación ante Gimnasia y evitó profundizar sobre la actuación del árbitro. Su frase dejó en evidencia el malestar del plantel rosarino.

La bronca de Newell's después de la derrota ante Gimnasia no terminó con el pitazo final. La actuación de Nicolás Ramírez volvió a generar cuestionamientos y uno de los que dejó en claro su enojo fue Hernán “Zorro” Cóccaro.

Tras la caída por 4-2 en el Bosque, el delantero fue consultado por el arbitraje y respondió con una frase que rápidamente se viralizó: “Si yo te respondo, ¿sabés qué pasa?”. Lejos de dar una explicación extensa, el uruguayo prefirió evitar una declaración que pudiera traerle consecuencias disciplinarias.

El malestar de la Lepra tuvo como uno de sus principales focos la decisión de Ramírez de no expulsar a Germán Conti cuando cometió el penal sobre Santiago Solari que derivó en el segundo empate de Newell's. El defensor ya estaba amonestado y los futbolistas visitantes reclamaron la segunda amarilla.

La polémica se sumó a las expulsiones de Jerónimo Russo y Martín Ortega durante el suplementario, en un partido que terminó con un tumulto generalizado y otras tres tarjetas rojas después del final.

Cóccaro eligió no avanzar con sus críticas, pero su respuesta resumió el clima que quedó en el vestuario rosarino tras la eliminación.

"SI YO TE RESPONDO... ¿SABÉS QUÉ PASA?" El Zorro Cóccaro habló con la prensa luego de la derrota 2-4 de Newell's con Gimnasia en El Bosque por los octavos del #TorneoClausura. #ESPNF10 | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/eK74mbN90r — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2026

Las llaves que ya están definidas

El Torneo Clausura de la Liga Profesional ya tiene tres cruces confirmados para los cuartos de final y solamente resta definir una plaza para completar el cuadro de los ocho mejores. Uno de los enfrentamientos más atractivos será el que protagonizarán Instituto y River Plate. El conjunto cordobés viene de eliminar a Huracán por 2-1, mientras que el Millonario superó a Lanús por 3-1 en el Monumental. Por otro lado, Vélez se medirá con Independiente, luego de que el Fortín eliminara por penales a Belgrano y el Rojo sorprendiera a Argentinos Juniors con un triunfo por 2-1. La tercera llave tendrá como protagonistas a Rosario Central y Barracas Central, que dejaron en el camino a Gimnasia de Mendoza y Defensa y Justicia, respectivamente. El último cruce tendrá a Gimnasia de La Plata frente al ganador de Boca e Independiente Rivadavia. Los cuartos se jugarán el fin de semana del 28 y 29 de noviembre.