Oficialmente, el partido está programado para este miércoles a las 21 en La Bombonera.

Los motivos por los que Boca solicitaría el cambio de fecha para su partido contra Independiente Rivadavia.

Tras conseguir el título de campeón de la Copa Sudamericana el pasado sábado en Barranquilla, a Boca todavía le quedan un par de partidos en el calendario. Después de aterrizar en la Argentina durante la madrugada de este lunes, el plantel ya tiene por delante los octavos del Torneo Clausura ante Independiente Rivadavia , programado para este miércoles a las 21 en la Bombonera . Sin embargo, en el club evalúan pedir que el encuentro pase al jueves 26: una postergación de 24 horas para ganar un día de recuperación.

La discusión viene desde antes del viaje a Colombia, en medio de las conversaciones por el calendario y la Copa Argentina (que dicho sea de paso, tampoco tiene fecha confirmada ni sede). Ahora, al desgaste de la final se sumó una modificación importante en la logística del regreso.

El episodio de Leandro Paredes post final, en el que se desmayó producto de un golpe de calor, fue determinante. Después de la descompensación que sufrió el capitán durante los festejos, Rodolfo Arruabarrena decidió cambiar el itinerario. La delegación tenía previsto salir de Colombia el domingo a la una de la madrugada, prácticamente después de la consagración ante Atlético Mineiro. Finalmente, pasó la noche en Barranquilla y emprendió la vuelta el domingo después del mediodía.

Leandro Paredes besa el trofeo de la Copa Sudamericana, primer título internacional para él con el club de sus amores.

El aterrizaje se produjo pasada la medianoche, ya durante la madrugada de este lunes. Ese cambio redujo el margen entre la llegada al país y el próximo encuentro. Por eso, la posibilidad de solicitar un día más tiene un motivo concreto: sumar descanso después del esfuerzo de la definición, las altas temperaturas y el viaje desde Colombia.

Las prácticas de esta semana, también serán claves

Para el Vasco Arruabarrena, además, será importante evaluar cómo terminaron sus jugadores. Boca viene de disputar una final exigente y tiene por delante otro cruce de eliminación directa. El entrenador ya anticipó que podría realizar variantes ante Independiente Rivadavia, aunque la intención de conseguir más tiempo de recuperación apunta al estado general del plantel.

De todos modos, una eventual gestión de Boca deberá encontrar respuesta del otro lado. Primero, habría que esperar qué resuelven la AFA y la Liga Profesional. También será importante conocer la postura de la Lepra mendocina y si aceptaría trasladar el partido al jueves, porque la modificación impactaría en su propia organización: el equipo mendocino debe resolver la logística de su viaje a Buenos Aires.

Por ahora, la programación oficial se mantiene para el miércoles a las 21 en la Bombonera. Así figura tanto en la comunicación de Boca sobre la venta de adicionales como en el calendario de la Lepra. La posibilidad de cambiarla está en evaluación y todavía no hay una postergación confirmada.

Con la Tabla Anual y la Sudamericana ganadas, Boca sigue en carrera por el Clausura y también tiene por delante la final de la Copa Argentina ante Platense. El próximo paso es Independiente Rivadavia. Lo que busca definir ahora es si podrá afrontarlo con 24 horas más de descanso.