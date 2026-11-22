Fideo se alegró por el triunfo del Xeneize en Barranquilla, aunque lo chicaneó por su desvanecimiento durante una entrevista.

Ángel Di María tuvo motivos para festejar ayer, aunque su alegría no estuvo relacionada con Rosario Central. Después de que Boca conquistara la Copa Sudamericana en Barranquilla, el campeón del mundo se tomó un momento para felicitar a Leandro Paredes , uno de sus amigos y excompañeros en la Selección Argentina y el Paris Saint-Germain. Además, se refirió con humor al desmayo que sufrió el mediocampista durante una entrevista tras la consagración.

El delantero habló con los medios luego de que el Canalla consiguiera una victoria por 3-1 frente a Gimnasia de Mendoza , resultado que le permitió avanzar a los cuartos de final del Torneo Clausura. En el Gigante de Arroyito, el conjunto comandado por Jorge Almirón cumplió con su objetivo y mantuvo sus aspiraciones de pelear por el título.

En medio de la alegría por la clasificación, Fideo también se refirió al título conseguido por el Xeneize, que días atrás le había arrebatado a la Academia la posibilidad de terminar como líder de la tabla anual. Lejos de cualquier rivalidad, el atacante dejó en claro que la conquista de su amigo lo había puesto muy contento y que no dudó en comunicarse con él para felicitarlo.

“Le mandé un mensaje. Estaba muy contento por él. Cuando uno tiene amigos de toda la vida que logran cosas, que logran sueños, es algo muy lindo. Me pone muy feliz”, expresó el ex Real Madrid al recordar el contacto que mantuvo con el 5 después de la consagración en Colombia.

Las bromas de Di María por el desmayo de Paredes

Sin embargo, la conversación con los periodistas tuvo lugar para un episodio que generó preocupación entre los hinchas xeneizes. Apenas terminó la final, Paredes se descompensó mientras brindaba una entrevista y terminó tendido en el suelo, una situación que se viralizó en las redes sociales y despertó inquietud por su salud.

Consultado sobre lo sucedido, Di María recordó el momento con humor. “Se desmayó ahí, no sé qué le pasó…”, comentó el extremo, que conoce al mediocampista desde hace años y compartió con él momentos en el seleccionado nacional -fueron campeones del mundo- y en el fútbol europeo.

[DEPORTES] "Nos reímos un poco": Di María le escribió a Paredes tras su desmayo en los festejos por el título de Boca, y aseguró que se puso "muy feliz" por el logro de su amigo. https://t.co/g1jLCVjTNb pic.twitter.com/PwvM4Zc2Ti — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 23, 2026

De todas maneras, el jugador de Central remarcó que lo importante era que su amigo se encontrara bien después del susto. “Nos reímos un poco, pero lo importante es que estaba bien, que pudo disfrutar con sus compañeros y eso es lo más lindo”, agregó.

El episodio tuvo una explicación médica y no pasó a mayores. Según trascendió después de la final, el volante sufrió un cuadro de deshidratación en medio de las altas temperaturas y la humedad de Barranquilla, donde el termómetro superó los 35 grados. Tras realizarse los estudios correspondientes, sus valores de sangre dieron normales y pudo llevar tranquilidad sobre su estado.