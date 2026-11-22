El capitán de Boca festejó su segundo título en pocos días, pero luego preocupó a todos al sufrir una descompensación.

Leandro Paredes besa el trofeo de la Copa Sudamericana, primer título internacional para él con el club de sus amores.

La alegría por una nueva consagración de Boca tuvo un momento de preocupación por la salud de Leandro Paredes . El mediocampista sufrió un desmayo tras los festejos del campeonato, mientras daba una nota a DSports. El capitán del ganador de la Copa Sudamericana fue asistido y luego evaluado por profesionales de la salud.

Una vez recuperado, utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad y responder con ironía a los mensajes que recibió.

Primero subió una historia con una selfie y la frase “Estamos bien. Aguante Boca hoy y siempre”.

También a través de su cuenta de Instagram, el campeón del mundo publicó un mensaje para agradecer la preocupación de sus seguidores y meterle un poco de picante: "Gracias a todos por los mensajes fue solo un mareo por tantas vueltas juntas".

La explicación del futbolista también tuvo una cuota de humor, en medio de la euforia por el título conseguido con el Xeneize. La situación no pasó inadvertida para el club, que también se sumó a las bromas con una publicación en sus canales oficiales.

"Leandro Paredes mareado por las vueltas, todo ok por acá", escribió Boca, acompañado por un video del volante sonriente, con el que buscó transmitir tranquilidad sobre su estado.

#ParteMédicoLeandro Paredes mareado por las vueltas, todo ok por acá. https://t.co/zGoHBT74ZB — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 22, 2026

El mensaje de Paredes junto a su familia

Este domingo, ya con la celebración más tranquila, Paredes volvió a utilizar sus redes sociales para compartir un momento más íntimo. El mediocampista publicó una fotografía junto a su esposa, Camila Galante, y sus dos hijos.

La imagen familiar estuvo acompañada por una frase breve, pero cargada de significado: "Amor con amor se paga".

De esta manera, el futbolista dejó atrás una semana difícil, en la que sufrió un embate evidente por parte de algunos medios, que sembraron rumores de infidelidad para con su pareja.

Además, despejó dudas sobre el episodio que había generado preocupación durante los festejos y compartió con sus seguidores la intimidad de una celebración que tuvo todos los condimentos: la felicidad por un nuevo título, un susto inesperado y el afecto de sus seres queridos.

Paredes, uno de los referentes del equipo, volvió a ser protagonista dentro y fuera de la cancha en una jornada especial para el mundo Boca.

Paredes: "Amo ganar y competir, tengo la suerte de haber conseguido cosas importantes"

"Cumplí un sueño. Siempre soñé con poder ganar un título. Solo palabras de agradecimiento para el club. Gracias a mis hijos, mi familia y mis amigos", comenzó Leandro Paredes mano a mano con Diego Monroig para ESPN.

Además, sobre ser campeón en su regreso al Xeneize, agregó: "Desde chiquito me han inculcado competir y ganar todo lo posible. Amo ganar y competir. Tengo la suerte de conseguir cosas importantes".

Los títulos de Leandro Paredes en Boca Juniors

El 5 del Xeneize ganó el Apertura 2011, la Copa Argentina 2011/12, la tabla anual del fútbol argentino 2026 y la CONMEBOL Sudamericana 2026.