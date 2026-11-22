El equipo de Alexis MacAllister aplastó al de Lisandro Martínez en una nueva fecha de la Premier League.

Mauricio Pochettino difícilmente haya imaginado un comienzo semejante en el Manchester United. En su primer partido al frente de los Diablos Rojos, el entrenador argentino sufrió una goleada 4-0 frente al Liverpool en Anfield, en una tarde marcada por los horrores defensivos de su equipo, una expulsión temprana y el dominio absoluto del conjunto local.

La historia comenzó a torcerse a los ocho minutos y tuvo como protagonista involuntario a Matthijs de Ligt . El defensor neerlandés cometió un error grosero al no resolver una pelota larga que buscaba a Alexander Isak.

El delantero sueco le ganó la espalda y quedó encaminado hacia el arco. Ante la posibilidad de que se fuera mano a mano, Leny Yoro lo derribó cuando era el último hombre y recibió la tarjeta roja directa.

DEBUT COMPLICADO PARA POCHETTINO COMO DT DEL UNITED: Leny Yoro fue EXPULSADO por esta infracción vs. Liverpool. Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/3SNMHMh2tQ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2026

La expulsión dejó al United con diez futbolistas y condicionó por completo el planteo de Pochettino. Pero el castigo no terminó ahí: de esa misma infracción llegó el primer gol del Liverpool. A los 10 minutos, Dominik Szoboszlai ejecutó el tiro libre con una precisión extraordinaria y colocó la pelota contra el palo derecho del arquero Senne Lammens.

Tres minutos después llegó el segundo golpe. El joven Rio Ngumoha desbordó por la izquierda y envió un centro al área. Florian Wirtz apareció para resolver con una gran definición y establecer el 2-0. En apenas 13 minutos, el estreno del entrenador argentino se había convertido en una pesadilla.

De Ligt, que regresaba a la titularidad en la Premier League después de un año de ausencia por una lesión en la espalda, quedó expuesto durante toda la primera etapa. Su compañero de defensa, Lisandro Martínez, tampoco encontró respuestas ante la movilidad y la velocidad de los atacantes locales. La dupla fue constantemente superada y quedó en evidencia frente a un Liverpool que aprovechó cada espacio.

En el mediocampo, en cambio, Alexis Mac Allister tuvo una actuación destacada. El campeón del mundo argentino manejó los tiempos, participó en la circulación del balón y se impuso en varios duelos, incluido el enfrentamiento con su compatriota Martínez.

La superioridad del Liverpool continuó en el complemento. Pochettino intentó reorganizar la defensa con el ingreso de Harry Maguire, pero los problemas colectivos del United no encontraron solución. El equipo de Anfield siguió atacando y encontró espacios para ampliar una diferencia que incluso pudo ser mayor.

A los 66 minutos llegó el tercero. Rio Ngumoha, una de las figuras de la tarde, culminó una buena acción ofensiva después de una proyección de Bradley Barcola y dejó sin respuestas a la defensa visitante.

El cuarto y definitivo llegó a los 82, cuando Víctor Muñoz aprovechó una pérdida de pelota del United cerca de su propia área para sentenciar la goleada.

Más de 120 millones de euros para cambiar de entrenadores

La derrota también volvió a poner sobre la mesa uno de los grandes problemas institucionales del Manchester United: la inestabilidad en el banco de suplentes.

Desde la salida de Alex Ferguson en 2013, el club lleva desembolsados más de 120 millones de euros entre indemnizaciones por despidos, compensaciones contractuales y cláusulas para incorporar entrenadores y dirigentes deportivos.

La llegada de Pochettino tampoco fue gratuita. El United debió pagar alrededor de 8,7 millones de euros para liberarlo de su contrato con la selección de Estados Unidos, donde se encontraba trabajando hasta hace apenas unos días.

El argentino llegó con la misión de recuperar a un gigante que atraviesa una profunda crisis futbolística, pero su primera presentación fue un golpe durísimo. En Anfield, Liverpool expuso todas las falencias de un equipo que volvió a mostrar que sus problemas van mucho más allá de quién ocupa el lugar de entrenador.