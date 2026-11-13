Tras confirmar a Pochettino, la estrella de la Selección a la que apunta el Manchester United.

Tras confirmar a Mauricio Pochettino como su nuevo entrenador, el Manchester United colocó al futbolista argentino, Nico Paz , dentro de su lista de posibles refuerzos para el próximo mercado de pases. El mediocampista del Como italiano, de 22 años, aparece como una alternativa para reforzar la creación de juego en un escenario marcado por la incertidumbre sobre la continuidad del portugués Bruno Fernandes .

El interés del equipo inglés se produce después de una actuación que dejó al volante ofensivo en el centro de la escena europea. Paz convirtió dos goles y dio una asistencia en el triunfo de Como por 4-1 ante Manchester United, el mes pasado, por la Champions League, lo que provocó una lluvia de elogios por parte de la prensa británica. Aquel resultado antecedió a la salida de Michael Carrick , destituido el jueves de su cargo como entrenador.

De acuerdo con la información publicada por el diario The Sun, el Manchester ya seguía al argentino antes de ese encuentro. El club evalúa sus opciones para el mercado de 2027, aunque cualquier negociación tendría un factor adicional: Real Madrid conserva una cláusula de recompra valuada en 67 millones de libras esterlinas. Paz llegó a Como en 2024, después de su etapa en las divisiones juveniles y el primer equipo del conjunto español. El acuerdo incluyó mecanismos que permiten al Merengue recuperar al futbolista, una situación que condiciona el interés de otros equipos europeos.

La búsqueda de un mediocampista ofensivo toma relevancia por el escenario contractual de Bruno Fernandes, capitán de Manchester United (en las últimas horas rechazó una segunda oferta de renovación por parte de los Diablos Rojos). El portugués, de 32 años, ingresará en los últimos seis meses de su vínculo al final de la temporada. El club tiene la posibilidad de extender el contrato durante un año más, pero aún no existe certeza sobre una renovación de largo plazo. Según el reporte, la entidad contempla incluso una venta o una salida libre del jugador en 2027 si las partes no alcanzan un acuerdo.

La salida de Bruno Fernandes, el condicionante de la llegada de Nico Paz

Bruno Fernandes ocupa un rol central en la estructura ofensiva del Manchester United desde su llegada en 2020. Sin embargo, su futuro quedó bajo análisis tras una temporada con resultados adversos y diferencias respecto del planteo táctico de Michael Carrick antes de la salida del técnico. La eventual salida del portugués dejaría una vacante en la función de enlace entre el mediocampo y el ataque. Allí aparece el nombre de Nico Paz, quien se desempeña principalmente como número 10, aunque también puede jugar por el sector derecho.

La posible llegada del argentino a Manchester también coincide con el desembarco de Mauricio Pochettino como próximo entrenador del club. El ex técnico de Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea acaba de ser anunciado como nuevo entrenador del United. Esa conexión albiceleste no implica una negociación avanzada, pero podría constituir un elemento en caso de que los Diablos Rojos formalicen su interés durante el próximo mercado.

El mediocampista ya tuvo participación con la Selección Argentina. Acumula 14 partidos con el equipo nacional y sumó minutos desde el banco de suplentes en dos encuentros del Mundial. Además, el joven, que esta noche sería de la partida en el choque contra Uruguay, es uno de los principales candidatos a quedarse con la 10 de la Albiceleste tras el retiro de Lionel Messi.

Su presente en Italia fortaleció su perfil. En 14 partidos de la actual temporada con Como, convirtió seis goles y aportó ocho asistencias. Esos números lo colocan entre los futbolistas con mayor incidencia ofensiva del plantel dirigido por Cesc Fàbregas.