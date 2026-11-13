Escándalo en el mundo San Lorenzo: la guerra de declaraciones entre Insúa y Moretti

El Gallego habló de la deuda que el ex presidente mantiene con él, y el ex dirigente salió a responder con todo.

El hincha de San Lorenzo no tiene paz. Los últimos años en el Ciclón estuvieron marcados por la inestabilidad institucional y gestiones bajo la lupa por diversos problemas financieros. El periodo de Marcelo Moretti fue uno de los más cuestionados y, este viernes, Rubén Darío Insua apuntó con todo contra el ex presidente, que rápidamente le salió al cruce a través de las redes sociales.

En diálogo con ESPN , el Gallego, hoy nuevamente DT del cuadro de Boedo, se refirió a la deuda que el dirigente tiene con él luego de su despido en 2024. El estratega denunció que había llegado a un arreglo con Moretti que no se cumplió. "Personalmente, él me debe 14 cuotas impagas. Me gustaría que se haga cargo él y no que la delegue para que la pague el club", indicó.

Las declaraciones del entrenador suscitaron la respuesta inmediata del exdirigente, que citó un posteo del diario Olé para contestarle. Moretti señaló que tomó "la difícil decisión" de despedirlo en abril de 2024, pese a que le había "renovado y triplicado su salario" recientemente. En esa línea, prosiguió su relato: "Le iniciaste juicio al Club y le reclamaste todo el contrato por los casi dos años restantes que quedaban (2024 y 2025), que eran 2 millones de dólares".

El ex presidente reveló que se había llegado a un acuerdo por un millón de dólares, y que pagó cada cuota hasta que le "hicieron un golpe de estado institucional", según sus palabras. "Los que no te pagaron fueron mis sucesores, y lo delirante es que uno de ellos fue el que ahora te contrató...", agregó.

Insúa contra Moretti, la nueva batalla en el Ciclón

Marcelo Moretti concluyó en que "es insólito contratar a una persona que continúa percibiendo sumas económicas por un reclamo laboral anterior" y que "en este San Lorenzo nada asombra". Además, añadió en una postdata: "Si mal no recuerdo ese millón de dólares dijiste que lo ibas a donar para la construcción del estadio. Esperemos que cumplas tu palabra".

En diálogo con ESPN y refiriéndose a su despido en 2024, el Gallego Insúa puso el foco en la deuda que Moretti mantiene con él a partir de su acuerdo por 1.000.000 de dólares. "Personalmente, él me debe 14 cuotas impagas. Me gustaría que se haga cargo él y no que la delegue para que la pague el club", sostuvo. Además, agregó que existieron discrepancias entre sus promesas y la realidad. "Dijo que vinimos acá con un contrato millonario. El contrato es inferior al que me ofreció él cuando era candidato a presidente", contó.

Por último, el Gallego aseguró ser consciente de las verdaderas intenciones del ex presidente. "No soy ingenuo, y no me gusta cuando se aprovecha en determinados momentos para sacar ventajas personales y hacerle daño a un tercero", cerró.

El mensaje completo de Marcelo Moretti

"Gallego querido, duele ver a San Lorenzo así. Tendrías que hablar del equipo y las decisiones técnicas o tácticas para mejorar la campaña que hicieron que tuvimos un desastroso 2026.

Me parece que te equivocas en las declaraciones. Con mucho respeto te lo digo.

El comprobante NO lo envié yo. Podes preguntarle directamente a los dirigentes de Independiente de Mendoza. Jamás haría una cosa así. La persona que lo hizo sabe que se equivocó y yo decidí cuidar su imagen en ese momento.

Con respecto al famoso video editado y armado (vos sos un tipo piola, de calle y sabes que fue una cama organizada para hacerme un golpe de estado institucional, que hasta la propia persona que lo grabó confesó el hecho públicamente), el dinero era una deuda personal que tenían conmigo y que nada tiene que ver con el club, pero que asimismo lo aporté como hice con miles de dólares más que destiné para que San Lorenzo pueda afrontar sus obligaciones.

Lamentablemente hoy las redes sociales y los medios de comunicación generan una imagen de las cosas que muchas veces no son la realidad. Este fue uno de esos casos.

PD: Me dolió mucho tomar la decisión de despedirte el 11/04/2024 pero entendí que era lo mejor para el equipo y el tiempo me dio la razón. Clasificamos a octavos de Libertadores el 30/05/2024 con el Pipi de DT.

Te mando un abrazo y sabes que a pesar de todas las cosas te deseo siempre lo mejor a vos y al Club".