De villano a héroe: los memes de Lucas Alario tras la consagración de Estudiantes

El delantero quedó señalado por su intervención en el agónico empate, pero en el alargue marcó el gol que le dio la Supercopa Argentina al Pincha.

La final de la Supercopa Argentina tuvo todos los condimentos y dejó una historia perfecta para las redes sociales. Lucas Alario pasó de quedar involucrado en el empate agónico de Independiente Rivadavia a convertirse en el héroe de Estudiantes de La Plata, con un cabezazo decisivo en el tiempo suplementario. Y, como era de esperar, los usuarios de "X" aprovecharon la montaña rusa de emociones para inundar las redes de memes.

El delantero había ingresado a los 40 minutos del segundo tiempo, cuando el Pincha ganaba 2-1.

En el cierre, intentó despejar de cabeza una pelota en el área, pero su intervención terminó favoreciendo la continuidad de la jugada que derivó en el centro de Juan Manuel Elordi y el 2-2 de Iván Villalba, a diez segundos del final.

"Alario":Por comentarios sobre el gol para el empate de Independiente Rivadavia con Estudiantes en la #SupercopaArgentina https://t.co/2f1CVpKuAP — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 13, 2026

La imagen de Alario quedó rápidamente asociada al empate mendocino y en las redes se transformó rápidamente en tendencia, con miles de críticas de los hinchas y cargadas de los rivales.

Sin embargo, el fútbol le tenía preparada una revancha: a los seis minutos del segundo tiempo suplementario, conectó de cabeza un tiro libre de Baltasar Rodríguez y marcó el 3-2 que le dio el título a Estudiantes.

¡GOL DEL PINCHA! Gran gesto técnico de Lucas Alario para anotar el 3-2 de Estudiantes sobre Independiente Rivadavia en el inicio del alargue. Mirá la #SupercopaArgentina por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/TIS17kE9h6 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 13, 2026

Ese cambio de protagonista alimentó las comparaciones con Robin van Persie, por su recordado gol de palomita en el Mundial de Brasil 2014, y también con Ronaldo Nazário, en distintas publicaciones que destacaron su capacidad para aparecer en los momentos decisivos.

El Pipon Alario en los partidos importantes cuando todo el pueblo Pincha pide su cabeza: https://t.co/IWdoMQeOOj — CORREA 32 (@Lau7iEDLP) November 13, 2026

Pero Alario no fue el único protagonista de los memes. Fernando Muslera, figura del campeón, también recibió bromas por sus actuaciones, mientras que Marcos Rojo fue comparado con Cristiano Ronaldo por su intervención para separar a los futbolistas durante un cruce entre ambos planteles.

No acabas de putearlo a Alario?Yo: https://t.co/13MpxjeqXJ — Seb. (@Seebastian37) November 13, 2026

Del lado mendocino, Matías Fernández también tuvo su cuota de reconocimiento: sus dos asistencias en los minutos finales fueron reflejadas con memes que celebraron su aparición cuando Independiente Rivadavia parecía tener el partido perdido.

Así, una final que terminó 3-2 y le dio a Estudiantes su vigésimo título oficial dejó mucho más que festejos: una colección de imágenes y ocurrencias que tuvieron a Alario como gran protagonista, primero por el error y después por el gol de la consagración.