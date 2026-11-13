La selección argentina inicia la era post Messi contra Uruguay: hora, tv y posible formación de Scaloni sin su '10'

"Para el apasionante clásico rioplatense en un nuevo amistoso internacional, el escenario presenta a una Argentina consolidada bajo el mando de Lionel Scaloni —iniciando una etapa de renovación y ajustes tácticos sin la presencia de Lionel Messi— frente a una Uruguay que también busca relanzar su identidad de la mano de Diego Forlán", sostiene la IA sobre el encuentro.

Posible desarrollo: Se espera un partido intenso, friccionado en la mitad de la cancha como todo derbi, pero con espacios para que ambos equipos lastimen mediante transiciones rápidas. Argentina asumirá el protagonismo territorial, mientras que Uruguay apostará a la presión alta y la verticalidad.

La batalla en el mediocampo (Valverde-Bentancur vs. la medular albiceleste):Uruguay cuenta con un motor físico y dinámico de jerarquía internacional con Federico Valverde y Rodrigo Bentancur. La clave para Argentina pasará por neutralizar la intensidad de la presión charrúa en la salida y lograr que sus interiores manejen los tiempos del balón para no caer en el juego de ida y vuelta.

La transición defensiva ante espacios reducidos: Ambos seleccionados se conocen de memoria por las Eliminatorias. Quien logre cometer menos errores no forzados en la salida defensiva ganará una ventaja táctica enorme, especialmente considerando que son equipos letales cuando pescan mal parada a la defensa rival.