Deportes La Mañana Selección Argentina El fuerte pronóstico de la IA para el Argentina-Uruguay: cómo será el inicio de la era pos Messi

La Selección recibe al seleccionado charrúa por el clásico rioplatense en La Bombonera. Las claves del partido, goleadores y resultado definitivo. Agregar LM Neuquén a







La Selección argentina comenzará la era post Messi este viernes por la noche cuando afronte un amistoso ante Uruguay en La Bombonera este jueves desde las 20. Un partido donde empezará la renovación del completo para darle continuidad también al ciclo de Lionel Scaloni, quien confirmó la renovación de su contrato con el seleccionado luego de meses de negociaciones.

En torno a este duelo que promete ser de alto voltaje, la Inteligencia Artificial (IA) lanzó un pronóstico sobre cómo será el desarrollo del mismo, cuáles serán las claves, los goleadores y cuál será el resultado final para el clásico rioplatense.

El pronóstico de la IA para el amistoso Argentina-Uruguay "Para el apasionante clásico rioplatense en un nuevo amistoso internacional, el escenario presenta a una Argentina consolidada bajo el mando de Lionel Scaloni —iniciando una etapa de renovación y ajustes tácticos sin la presencia de Lionel Messi— frente a una Uruguay que también busca relanzar su identidad de la mano de Diego Forlán", sostiene la IA sobre el encuentro.