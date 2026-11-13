El fuerte pronóstico de la IA para el Argentina-Uruguay: cómo será el inicio de la era pos Messi
La Selección recibe al seleccionado charrúa por el clásico rioplatense en La Bombonera. Las claves del partido, goleadores y resultado definitivo.
La Selección argentina comenzará la era post Messi este viernes por la noche cuando afronte un amistoso ante Uruguay en La Bombonera este jueves desde las 20. Un partido donde empezará la renovación del completo para darle continuidad también al ciclo de Lionel Scaloni, quien confirmó la renovación de su contrato con el seleccionado luego de meses de negociaciones.
En torno a este duelo que promete ser de alto voltaje, la Inteligencia Artificial (IA) lanzó un pronóstico sobre cómo será el desarrollo del mismo, cuáles serán las claves, los goleadores y cuál será el resultado final para el clásico rioplatense.
El pronóstico de la IA para el amistoso Argentina-Uruguay
"Para el apasionante clásico rioplatense en un nuevo amistoso internacional, el escenario presenta a una Argentina consolidada bajo el mando de Lionel Scaloni —iniciando una etapa de renovación y ajustes tácticos sin la presencia de Lionel Messi— frente a una Uruguay que también busca relanzar su identidad de la mano de Diego Forlán", sostiene la IA sobre el encuentro.
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Posible desarrollo: Se espera un partido intenso, friccionado en la mitad de la cancha como todo derbi, pero con espacios para que ambos equipos lastimen mediante transiciones rápidas. Argentina asumirá el protagonismo territorial, mientras que Uruguay apostará a la presión alta y la verticalidad.
Las claves del Partido
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La batalla en el mediocampo (Valverde-Bentancur vs. la medular albiceleste):Uruguay cuenta con un motor físico y dinámico de jerarquía internacional con Federico Valverde y Rodrigo Bentancur. La clave para Argentina pasará por neutralizar la intensidad de la presión charrúa en la salida y lograr que sus interiores manejen los tiempos del balón para no caer en el juego de ida y vuelta.
La transición defensiva ante espacios reducidos: Ambos seleccionados se conocen de memoria por las Eliminatorias. Quien logre cometer menos errores no forzados en la salida defensiva ganará una ventaja táctica enorme, especialmente considerando que son equipos letales cuando pescan mal parada a la defensa rival.
El banco de suplentes y las pruebas tácticas: Al tratarse de un amistoso de fecha FIFA donde ambos entrenadores buscan probar variantes y dar rodaje a nuevos nombres, el ritmo del encuentro podría quebrarse en el segundo tiempo. La profundidad de recambio que tenga cada selección para refrescar el ataque en los minutos finales inclinará la balanza.
Resultado y probables goleadores
- Resultado estimado: Argentina 2 – 1 Uruguay
- Por Argentina: Thiago Almada (quien viene afianzándose como manija y carta de gol desde mediana distancia) y Julián Álvarez.
- Por Uruguay: Darwin Núñez, aprovechando su potencia en velocidad para explotar las espaldas de los centrales rivales.
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