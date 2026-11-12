Iba a Neuquén desde Plottier para robar ruedas: lo vieron por las cámaras de seguridad y le allanaron la casa

El sospechoso, con antecedentes delictivos, actuaba en solitario y fue identificado gracias al análisis de las cámaras de seguridad. Se secuestró un utilitario, herramientas y cinco neumáticos.

Un hombre de 38 años fue detenido en la ciudad de Plottier en el marco de una investigación por robar ruedas en la ciudad de Neuquén . El procedimiento se llevó a cabo en las últimas horas y permitió recuperar otras cinco llantas y cubiertas más de otros vehículos de similares características, además de elementos clave que complican al sospechoso, gracias a las cámaras de seguridad .

El Comisario Inspector Rubén Rodríguez, coordinador operativo de la Dirección Seguridad Confluencia , explicó en diálogo con Cadena Uno que el hecho que dio origen a la pesquisa ocurrió el pasado 26 de octubre .

En esa fecha, un vecino de la capital neuquina radicó la denuncia en la Comisaría Segunda tras advertir que l e habían robado una de las ruedas de su camioneta mientras se encontraba estacionada en el playa de estacionamiento del hipermercado Carrefour , ubicado sobre la Avenida Olascoaga.

A partir de la denuncia, personal de la Brigada de Investigaciones acudió de inmediato al sector para realizar las primeras diligencias. Si bien el relevamiento inicial en busca de testigos presenciales arrojó resultados negativos, los uniformados lograron avanzar en el caso mediante el análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad instaladas en la zona. Las imágenes permitieron reconstruir la mecánica del robo, identificar el vehículo utilizado e individualizar al presunto autor.

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó una orden de allanamiento en un domicilio de Plottier, que se concretó durante la jornada del miércoles. En la vivienda, los efectivos encontraron a una sola persona, un hombre de 38 años, quien cuenta con antecedentes penales por delitos contra la propiedad.

En el interior del inmueble, además, se secuestró la rueda sustraída en el estacionamiento, junto a otras cuatro cubiertas con sus respectivas llantas pertenecientes a otros vehículos de la marca Volkswagen.

Asimismo, los uniformados incautaron las prendas de vestir que el sospechoso llevaba puestas al momento del hecho, coincidentes con las captadas por las cámaras, un utilitario Fiat Fiorino en el que se movilizaba y diversas herramientas utilizadas habitualmente para cometer este tipo de robo, como llaves y cortacadenas. Desde la fuerza destacaron que, a diferencia de otras bandas que suelen operar en parejas, este individuo actuaba en solitario.

Debido a sus antecedentes y a la contundencia de los elementos secuestrados, la fiscalía interviniente dispuso la detención del hombre, a quien se le formularán cargos en el transcurso de este jueves.

Por su parte, Rodríguez señaló que, si bien el sector del hipermercado suele ser un punto crítico para esta modalidad delictiva, la Comisaría Segunda mantiene patrullajes constantes y ya se han implementado nuevas medidas preventivas para desalentar estos robos.

Es que son múltiples las denuncias que se han realizado en el último año por robos en esa zona, sobre todo en el estacionamiento del establecimiento. Hace poco, un hombre denunció que le rompieron la cerradura de su vehículo y lo desvalijaron por completo. Los ladrones, en esa ocasión, se apropiaron de varios objetos y documentación de valor para el damnificado.

Afortunadamente, la presencia policial en la zona y las imágenes de las cámaras de seguridad han permitido esclarecer varios de los robos que se han cometido en el área.