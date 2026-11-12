Notas ocultas en un celular y confesión escolar: cómo se rompió el silencio sobre dos abusos en Neuquén

Un hombre fue hallado culpable por unanimidad por abusar de dos de las nietas de su pareja en la capital neuquina. Los hechos ocurrieron cuando ambas eran menores de edad.

Un hombre fue hallado culpable por unanimidad por haber abusado de dos de las nietas de su pareja en la ciudad de Neuquén . El veredicto se logró tras un riguroso análisis de las pruebas presentadas durante el proceso judicial, donde cobraron un rol central los testimonios brindados por las víctimas en cámara Gesell , además de una sólida red de pruebas periféricas aportadas por testigos y peritos que permitieron confirmar la veracidad de las denuncias.

De acuerdo con lo informado por el Poder Judicial , los aberrantes episodios comenzaron años atrás, afectando el desarrollo y la integridad de ambas menores en distintos momentos de su infancia. En el caso de la primera de las víctimas , los ataques iniciales se remontan al año 2015 , cuando la nena tenía apenas 5 años de edad y había quedado temporalmente al cuidado de su abuela.

Sin embargo, la situación de vulnerabilidad se repitió años más tarde en el contexto de las restricciones de la pandemia de Covid-19 , período en el cual la menor permaneció durante algunos meses en una chacra que cuidaba su abuela junto al imputado.

El calvario de esta primera víctima salió a la luz de una manera completamente fortuita. Tiempo después de los hechos, la niña decidió registrar por escrito los abusos sufridos en las notas de su teléfono celular.

El develamiento se produjo cuando, a modo de correctivo por un mal comportamiento cotidiano, su madre le revisó el dispositivo móvil y descubrió el perturbador contenido, lo que activó de inmediato los protocolos de protección y la intervención de la Justicia.

Por su parte, la segunda víctima comenzó a sufrir situaciones similares también a la temprana edad de 5 años, en 2018. Al igual que su prima, su calvario se intensificó en la época de pandemia cuando ambas compartieron la estadía en la chacra bajo el mismo entorno familiar y la presencia del agresor.

Los ataques contra ella no cesaron con el fin de las restricciones sanitarias: durante el año 2023, la situación se reiteró en repetidas ocasiones aprovechando una rutina cotidiana. El imputado pasaba a buscar a la pequeña por las mañanas para trasladarla rumbo a la escuela, debido a que la madre de la menor debía retirarse de su hogar muy temprano por motivos laborales, una franja horaria que el agresor utilizaba para cometer los actos.

En esta oportunidad, la víctima logró contar -ya con 11 años- lo que padecía ante sus compañeras de escuela. Fueron las propias amigas del colegio quienes la convencieron de la necesidad imperiosa de hablar con una persona adulta. Gracias a ese acompañamiento escolar, la menor pudo contarle lo sucedido a una maestra, quien de manera inmediata activó los mecanismos institucionales y se comunicó con la madre para radicar la denuncia formal.

Sebastián Fariña Petersen

Durante las deliberaciones, el tribunal ponderó con especial rigor la coherencia y la persistencia de los relatos brindados por las niñas en las entrevistas en cámara Gesell, los cuales se mantuvieron firmes y fueron respaldados de manera categórica por los informes periciales y las declaraciones testimoniales que rodearon la causa. Como resultado de esta valoración probatoria, los magistrados declararon al imputado como autor penalmente responsable de múltiples figuras penales.

En relación con la primera víctima, fue hallado culpable de los delitos de abuso sexual simple en concurso real con abuso sexual simple agravado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años.

En cuanto a la segunda nena, los jueces ampliaron la calificación legal al encontrarlo responsable de abuso sexual simple en concurso real con abuso sexual simple agravado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años, sumado al agravante de abuso sexual simple por la guarda.

Tras este veredicto unánime de culpabilidad, el proceso judicial entrará en su etapa final. En las próximas semanas, el mismo tribunal de juicio llevará a cabo una nueva audiencia de cesura para definir y dar a conocer la condena de cumplimiento efectivo que deberá purgar el acusado.

El tribunal estuvo integrado por las juezas Carina Alvarez, Natalia Pelosso y el juez Juan Guaita.