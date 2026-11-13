Mauricio Pochettino fue anunciado como nuevo entrenador de Manchester United: por qué ya hizo historia en el club

Este viernes se confirmó que dejará el seleccionado de Estados Unidos para sumarse al equipo de Inglaterra. Cuál es la marca que rompe y lo convierte en histórico.

Finalmente, lo que eran rumores en el mundo del fútbol, terminó confirmándose: Mauricio Pochettino , actual entrenador de la Selección de Estados Unidos, dejará su cargo actual y se sumará al Manchester United para ser su entrenador.

“Mauricio Pochettino ha aceptado convertirse en el entrenador del equipo masculino del Manchester United a partir del 18 de noviembre”, comunicó la institución de Inglaterra y revelaron que pudieron cerrar un “acuerdo con la Federación de Fútbol de Estados Unidos para que Mauricio y su cuerpo técnico queden liberados una vez concluidas sus responsabilidades con la Selección Nacional Masculina”.

“La Federación de Fútbol de Estados Unidos anunció hoy que Mauricio Pochettino dejará su cargo como entrenador de la selección masculina de Estados Unidos tras la conclusión de la concentración actual para convertirse en entrenador del Manchester United. Pochettino y su cuerpo técnico dirigirán a la selección estadounidense en sus próximos partidos contra Haití, el 14 y el 17 de noviembre”, confirman desde el otro lado.

En su comunicado completo, los diablos rojos destacaron del DT: "El argentino es reconocido por su estilo de fútbol ofensivo y de alta intensidad, su dedicación a la creación de equipos fuertes y cohesionados, y su excelente trayectoria en el desarrollo de jugadores individuales". Con la confirmación oficial hecha, Pochettino se convierte en el primer argentino en ser entrenador del United.

El entrenador tendrá la difícil misión de sacar del fondo de la tabla de posiciones de la Premier League, donde se encuentra en puestos de descenso (18°). Este presente hizo que se acabe la paciencia con Michael Carrick y salgan en búsqueda del DT.

Manchester United confirmó el despido de Carrick: el rol de Pep Guardiola en la posible contratación de Pochettino

Finalmente, Manchester United despidió a Michael Carrick. De esta manera, y por estas horas, el entrenador argentino, Mauricio Pochettino, es el principal candidato para reemplazarlo. El entrenador inglés dejó su cargo después de un comienzo de temporada que quedó marcado como el peor del club en la historia de la Premier League ya que apenas consiguió una victoria en los primeros diez partidos y el equipo se encuentra en zona de descenso.

La salida de Carrick se produjo menos de seis meses después de que firmara un contrato por dos temporadas. Ante este escenario, la dirigencia de los Red Devils comenzó a avanzar en las negociaciones por la contratación de Pochettino, quien actualmente dirige a la selección de Estados Unidos y ya habría alcanzado un acuerdo verbal con el conjunto inglés.

Según informó Sky Sports, las conversaciones entre el entorno del entrenador argentino y el Manchester United avanzaron, aunque todavía quedan algunos detalles por resolver. Además, las negociaciones con la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF) deberán profundizarse para establecer las condiciones de una eventual desvinculación.

En ese sentido, The Athletic reveló que el contrato de Pochettino contempla una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares. Sin embargo, ese no sería el único gasto para el club inglés: también debería afrontar varios millones adicionales para concretar la salida de los integrantes de su cuerpo técnico, que trabajan junto al argentino desde hace más de una década.

El rol de Pep Guardiola en esta historia

La posible partida de Mauricio Pochettino también obligaría a Estados Unidos a buscar un nuevo entrenador de cara a su proyecto futbolístico. En ese contexto, Pep Guardiola aparece como uno de los nombres apuntados para sucederlo. Según The Athletic, el exdirector técnico del Manchester City ya fue analizado internamente y la intención de la dirigencia estadounidense sería iniciar contactos para conocer su predisposición a asumir el cargo.

Recordemos que el entrenador español nunca antes ha dirigido a una selección nacional. Guardiola se ganó un reconocimiento como un entrenador de elite luego de ganar 14 títulos con el Barcelona (entre ellos dos Champions League y dos Mundiales de Clubes) entre las temporadas 2008-2009 y 2011-2012. Luego dirigió al Bayern Munich, con el que no pudo ganar la Champions League pero con el que sí fue campeón mundial. Y, su paso más reciente que fue por el City, club en el que estuvo durante 10 temporadas, con el logró dominar la Premier League, ganar una edición del trofeo más importante de Europa y ser campeón del Mundial de Clubes.

De esta manera, la salida de Carrick podría desencadenar un movimiento en dos frentes: el Manchester United busca un nuevo conductor para revertir su presente en la Premier League, mientras que la selección de Estados Unidos podría tener que encontrar un reemplazante para Pochettino. Por ahora, el argentino es el principal apuntado por el conjunto inglés y Guardiola aparece como una alternativa para el seleccionado norteamericano.