El Manchester United quiere a un DT argentino para salir del descenso: de quién se trata

En medio de un presente paupérrimo que preocupa a los hinchas, el club inglés piensa en un reconocido DT que ya estuvo en Premier League.

El Manchester United vive una etapa paupérrima, sin conseguir los resultados deseados, siendo un equipo habitualmente derrotado , y que ahora lo tiene en el fondo de la tabla, ocupando uno de los tres lugares que descienden a la segunda división del fútbol inglés. Lo cierto es que este presente, en el que suma tan solo 8 puntos sobre 30 que ya se disputaron, genera una preocupación tremenda.

Incluso este momento duro hace que algunas figuras históricas de la institución cuestionan sin parar a los futbolistas que no muestran su mejor versión. En el histórico equipo pretenden dar vuelta la página y cambiar la cara del plantel, con la incorporación de un nuevo DT: para ello piensan en un argentino.

Según se conoció en las últimas horas a través de Ben Jacobs, el club inglés piensa en Mauricio Pochettino para reemplazar a Michael Carrick y tomar el mandodel equipo. Lo cierto es que no sería el único en la lista pero si que es un perfil que gustaría en el club.

Sin embargo cabe recordar que el entrenador tiene contrato con la Selección de Estados Unidos, por lo que el club deberá desembolsar 10 millones de euros por la cláusula de rescisión si quiere sacarlo del seleccionado

Sobre esta situación se entiende que Carrick podría ser despedido de su cargo próximamente para que asuma una nueva autoridad.

Una estrella de la Premier League fue demorada por seis patrulleros tras caminar con arco y flecha en público

En Inglaterra se registró un hecho insólito que tuvo una fuerte repercusión a nivel mundial. Una figura de la Premier League, que llegó a la liga en este verano a cambio de 30 millones de libras, fue demorado por seis patrulleros policiales por utilizar arco y flechas en un paraje natural de Northumberland.

Según se conoció a través del medio Daily Mail, el escándalo se produjo cuando "un ciudadano preocupado informó haberlo visto a él y a un amigo caminando con el arma cerca de un embalse en el campo, a las afueras de Newcastle".

Quién fue el demorado y cuál fue el procedimiento

Según se conoció a través del medio mencionado anteriormente, "se produjo una redada espectacular en el vehículo" del futbolista. Según se supo, se trata del bosnio Amar Dedic, quien brilla en el Newcastle.

Entre la información, esta redada se dio antes que "registraran el coche y confiscaran un arco y flechas, y de que el joven de 24 años fuera interrogado sobre sus actividades".

Con las explicaciones pertinentes por la llamativa situación, la Policía constató que no se trataba de una situación de peligro para el resto de los ciudadanos sino que se debía a una actividad recreativa. Según se supo dispararon flechas en el campo, pero no se conoció el objetivo. Cabe recordar que la caza de animales con arco y flecha es ilegal en aquel país.

Qué explicó la Policía

“Poco después de las 13:55 horas del miércoles, recibimos el reporte de dos hombres que llevaban un arco y flechas mientras caminaban por un sendero junto al embalse en Military Road, en la zona de Harlow Hill. Los oficiales acudieron al lugar y posteriormente detuvieron un vehículo en el área de Darras Hall, donde incautaron el arco y las flechas. En esta instancia, se entiende que eran para uso recreativo y que no hubo amenaza para el público. Las investigaciones continúan”, dijo un vocero de la Policía de Northumbria.