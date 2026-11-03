Champions League: el grosero error de Balerdi en la dura remontada que sufrió la Roma

El defensor de la selección argentina falló en una jugada crucial contra el Manchester United de Lisandro Martínez.

El error de Balerdi jugando en la Champions con la Roma.

En uno de los partidos más atractivos de la cuarta fecha de la liguilla de la Champions League , Manchester United derrotó por 3-2 a la Roma en Inglaterra tras comenzar perdiendo por dos goles. El defensor argentino, Leo Balerdi, cometió un grosero error en el empate parcial del conjunto local, luego de jugar un gran encuentro.

Matías Soulé , delantero argentino, marcó el 1-0 para los italianos a los once minutos del primer tiempo tras un zurdazo letal al primer palo. Con un penal de Malen, la visita se fue al entretiempo con una ventaja de dos goles.

Bruno Fernández descontó a los 58 minutos de penal, y tras el ingreso de Lisandro Martínez desde el banco de suplentes, a quince para el final, Matheus Cunha marcó un doblete a los 83 y 86 para la épica remontada. En el primer tanto del brasilero, Balerdi pifió en un intento de despeje, dejando al delantero mano a mano con el arquero de la Roma.

¡ZURDAZO DE MATÍAS SOULÉ PARA PONER EL 1-0 DE LA ROMA ANTE MANCHESTER UNITED EN LA CHAMPIONS LEAGUE! pic.twitter.com/iHSCu2P0Tu

"Balerdi":

Por comentarios sobre el gol de Matheus Cunha ante Roma en la #ChampionsLeague pic.twitter.com/or1bHrUIvi — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 3, 2026

Con este resultado, el conjunto inglés se recupera de un mal arranque, tanto en la Champions como en la Premier League y sube al 17º puesto de la liguilla, con dos triunfos en cuatro partidos. Los italianos quedaron en el 19º con cuatro puntos producto de una victoria y un empate en las cuatro jornadas.

Así fueron los otros partidos de la Champions League

En uno de los partidos atractivos de la jornada, el Bayern Múnich derrotó en España al Atlético de Madrid por 2-0, con goles de Karl y Laimer. El primero de los dos tantos tuvo una fuerte complicidad del defensor Colchonero, Le Normand, que intentó gambetear en su área y le regaló la pelota al rival.

"Le Normand":

Por los comentarios sobre el gol de Lennart Karl ante Atlético Madrid en la #ChampionsLeague pic.twitter.com/h1rZ4bXLVB — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 3, 2026

Por otra parte, el PSG demostró su chapa de campeón y se reafirma como el gran candidato para ganar nuevamente la Champions, tras golear al Villarreal por 6-0. El conjunto francés marcó cuatro goles en los primeros 16 minutos del partido, y ya lleva 20 en solo cuatro jornadas del certamen continental, que lo tiene puntero con cuatro victorias.

PSG GOLEA ¡¡4-0 EN 16 MINUTOS!! AL VILLARREAL POR CHAMPIONS LEAGUE. pic.twitter.com/IkNeHSLEmJ — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 3, 2026

Este martes se disputaron otros dos partidos atractivos, con Barcelona derrotando 3-0 al Aston Villa de Emiliano Buendía, y con el Inter, sin Lautaro Martínez por lesión, ganando de visitante ante Feyenoord por 3-0.

El resto de los partidos del día:

Galatasaray 2-0 Stuttgart

2-0 Stuttgart Shajtar Donetsk 0-1 Sporting Lisboa

Bodø/Glimt 0-0 Lille

LASK 4-0 Slovan Bratislava

Así se jugará la jornada del miércoles de la Champions League

La jornada del miércoles de la Champions League tendrá varios encuentros atractivos, con dos en el horario de las 14:45: Liverpool visita en Turquía al Fenerbahçe y Real Madrid al AEK en Grecia.

Ya estamos en Atenas. pic.twitter.com/oMOUb0NMVh — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 3, 2026

En el horario de las 17hs, los encuentros más destacados son Leipzig contra Manchester City en Alemania, Porto recibiendo al Napoli y el Betis visitando al Borussia Dortmund.

Por otro lado, el Como de Nico Paz juega ante el Lens en Francia, el Arsenal, finalista en la edición pasada, viaja a República Checa para enfrentar al Slavia Praga y el Viking de Noruega recibe a Sabah Futbol Klubu.