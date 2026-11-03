Antes de defender a la Argentina en Japón, tres tenistas de la Selección juegan en Neuquén

Neuquén será una de las últimas estaciones antes de un desafío internacional importante para el tenis argentino femenino. Tres integrantes de la Selección Argentina que disputará la Billie Jean King Cup ante Japón jugarán desde este martes en el W15 Neuquén II , el torneo profesional que se desarrolla en las canchas de la Asociación Española, con organización de la Federación Neuquina de Tenis y aval de la Asociación Argentina de Tenis.

Justina González Daniele, Luciana Moyano y Sol Larraya Guidi integran la convocatoria del equipo nacional que viajará a Tokio para buscar el ascenso al Grupo Mundial I. Las tres forman parte del cuadro principal del certamen neuquino, que corresponde al ITF World Tennis Tour, entrega 15.000 dólares en premios y tendrá su final de singles el domingo 8 de noviembre, desde las 11.

La presencia de las seleccionadas le suma un atractivo especial a una competencia que también cuenta con representantes de Chile, Paraguay, Ecuador, Colombia, Brasil, Gran Bretaña y Rusia. En total, el cuadro principal reúne a 32 jugadoras en singles y 16 parejas en dobles.

González Daniele y Moyano, entre las favoritas

Con ranking 421 de la WTA, Justina González Daniele es la segunda preclasificada del torneo. La argentina atraviesa un 2026 importante en su carrera: consiguió su primer título profesional en el W35 de Boca Ratón y también alcanzó la final del W15 de Luque.

En su debut en Neuquén enfrentará a la paraguaya Ana Julieta López Ocampos, quien ingresó al cuadro principal desde la clasificación. González Daniele buscará aprovechar la competencia para llegar con ritmo al compromiso internacional.

Otra de las protagonistas será Luciana Moyano, quinta preclasificada y número 548 del ranking. La cordobesa cuenta con dos títulos de singles y 14 de dobles en el circuito profesional, además de haber obtenido la medalla de plata en dobles mixto en los Juegos Suramericanos 2026.

Moyano también tendrá participación en dobles. Junto a la ecuatoriana Camila Romero encabeza la lista de preclasificadas y buscará sumar partidos antes de viajar a Japón. En singles, debutará ante Isabel Arabarco, quien recibió una invitación especial para disputar el torneo.

Larraya Guidi, la más joven del equipo

La tercera convocada es Sol Larraya Guidi, de apenas 18 años y ubicada en el puesto 1209 del ranking profesional. La juvenil representa una de las apuestas del equipo argentino y llega con antecedentes destacados en el circuito de menores.

En los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 consiguió dos medallas de oro, en singles y dobles, y anteriormente alcanzó el puesto 11 del ranking junior mundial.

En Neuquén también jugará dobles. Su compañera será Sofía Meabe y la dupla partirá como tercera preclasificada.

El desafío de Tokio

La Billie Jean King Cup tendrá a Argentina frente a Japón el viernes 21 y sábado 22 de noviembre, en el Ariake Colosseum de Tokio, sobre superficie dura y con capacidad para 10.000 espectadores.

El equipo será capitaneado por Paola Suárez, con Mariano Hood como vicecapitán. La serie se disputará al mejor de cinco puntos, con cuatro partidos de singles y uno de dobles, y definirá el ascenso al Grupo Mundial I.

Argentina llegó a esta instancia después de ganar la Zona Américas I en Ibagué, Colombia, donde superó a Colombia, México y Brasil. Será un equipo renovado, ya que todas las convocadas debutarán en la competencia.

Antes de ese desafío, González Daniele, Moyano y Larraya Guidi tendrán una oportunidad de competir en Neuquén, sumar partidos y buscar buenas sensaciones en un torneo que, por la presencia de las seleccionadas y el nivel internacional del cuadro, tendrá un atractivo especial para el público local.