Los dos jugadores de Boca que iban a ser convocados por Scaloni pero se quedan por la definición del Anual.

La Selección Argentina publicó en las últimas horas la lista de convocados que afrontará los últimos amistosos del año contra Uruguay y Costa Rica en los próximos días. En ese sentido, habrán tres futbolistas que militan en el fútbol argentino y todos pertenecen a River Plate: Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel y Thiago Almada.

Y es así cómo la duda surgió en torno a qué pasó con los jugadores de Boca . Es sabido que dos nombres estaban en la preselección, pero finalmente fueron “liberados” por el cuerpo técnico conducido por Lionel Scaloni debido a la proximidad de partidos definitorios para el Xeneize en las fechas de los duelos de la Albiceleste.

Los nombres en cuestión eran los de Milton Delgado , quien todavía no fue convocado oficialmente para la Mayor, y Leonel Flores , que venía de participar en los tres amistosos que se llevaron a cabo en la fecha FIFA de octubre ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Así las cosas, Rodolfo Arruabarrena contará con dos piezas claves en el andamiaje de su equipo para que ambos futbolistas participen de la definición de los torneos que afronta el equipo.

Hay que mencionar que Boca definirá el título de la Tabla Anual el próximo sábado, a partir de las 17:30, cuando reciba a Defensa y Justicia por la última jornada de la fase regular del Clausura. Si gana, se adjudicará el título de la general 2026 y luego se enfocará en lo próximo: los octavos de final del torneo, las semifinales de la Copa Argentina contra Banfield (sábado 14 de noviembre en Mendoza) y la final de la Sudamericana ante Atlético Mineiro (sábado 21/11 en Barranquilla, Colombia). Argentina disputará su cotejo contra la Celeste el viernes 13 de noviembre en la Bombonera, mientras que la segunda exhibición contra los Ticos será el martes 17/11 en Córdoba.

Delgado y Flores, los jugadores de Selección de Boca Juniors

Milton Delgado, de 21 años, quien renovó recientemente su contrato con Boca hasta fines de 2030, fue una de las grandes figuras del último Superclásico contra River que dejó al Xeneize a un paso del título en la tabla Anual. Su crecimiento en las divisiones juveniles de la Selección comenzó con la convocatoria de Diego Placente para el Sudamericano Sub 20 de Venezuela 2025. El mediocampista también integró el equipo argentino que terminó como subcampeón del Mundial Sub 20 de Chile 2025. En ese torneo recibió el Balón de Bronce, una distinción que lo ubicó entre los futbolistas más destacados de la competencia.

Leonel Flores, extremo de 19 años, había participado en junio de 2025 de un ciclo de trabajo de la Sub 20 dirigido por Placente. El atacante jugó amistosos preparatorios frente a Australia antes del Mundial de Chile, aunque no formó parte de la nómina definitiva para el certamen. La evolución del delantero en Boca tras la llegada de Arruabarrena aceleró su ingreso a la Selección Mayor. Lionel Scaloni lo convocó para la fecha FIFA de septiembre de 2026, cuando debutó ante Bolivia y luego sumó minutos frente a Burkina Faso y Benín.

En caso de que Scaloni confirme su continuidad al frente de la selección argentina a partir de 2027 (a fin de año vence su vínculo y todavía no fue renovado), seguramente tanto Delgado como Flores formen parte de una futura convocatoria. El seleccionador nacional también definirá la situación del campeón del mundo Leandro Paredes, quien no fue citado ya que todavía acarrea una suspensión de 7 partidos (comenzará el año próximo con cinco pendientes), mientras se sostiene la incertidumbre por otros históricos como Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, que no fueron llamados en esta ocasión.

Por otra parte, Boca todavía espera definiciones sobre sus futbolistas extranjeros, que podrían ser convocados por sus respectivas selecciones. La situación más sensible es la del arquero colombiano Álvaro Montero, cuya eventual citación por parte del entrenador Néstor Lorenzo obligaría al club a recurrir a Leandro Brey. Los demás jugadores que podrían recibir llamados son los uruguayos Leandro Lozano y Miguel Merentiel, los chilenos Williams Alarcón y Carlos Palacios, el colombiano Sebastián Villa y el paraguayo Ángel Romero. Recordemos que el ecuatoriano Enner Valencia ya anunció su retiro de la selección de Ecuador.