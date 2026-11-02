"Ahora lloran por el arbitraje": Davo Xeneize expuso las contradicciones de River tras el Superclásico

El streamer de Boca salió al cruce de los reclamos del Millonario después del triunfo 1-0 en la Bombonera.

El Superclásico sigue dando que hablar y las repercusiones de la victoria de Boca sobre River por 1-0 no se quedaron solamente en el resultado. Las decisiones del árbitro Nicolás Ramírez , las dos expulsiones del equipo de Núñez y los fuertes reclamos posteriores encendieron el debate en las redes sociales. En ese escenario apareció Davo Xeneize , quien realizó un análisis contundente y expuso lo que considera una serie de contradicciones del mundo riverplatense con el arbitraje y la conducción del fútbol argentino.

El popular streamer e hincha de Boca apuntó especialmente contra el expresidente de River, Rodolfo D’Onofrio , quien había publicado un mensaje crítico después de la expulsión de Lucas Martínez Quarta: “El fútbol argentino no se merece esto”. Para Davo, el sentido de esa publicación era evidente y estaba directamente relacionado con la decisión arbitral.

“Si puso un tuit a los 10 minutos del partido, quiere decir que lo está diciendo por la expulsión de Martínez Quarta”, planteó. Y fue todavía más contundente al defender la sanción: consideró que el defensor era último hombre, que derribó a Miguel Merentiel cuando se encaminaba hacia el arco y que correspondía la tarjeta roja directa.

“Es claramente roja directa, amigo”, sostuvo, al cuestionar que desde River se instalara la idea de un perjuicio arbitral en una acción que, desde su interpretación, estaba correctamente sancionada.

"Davo":Por sus comentarios sobre River tras el #Superclasico https://t.co/z55ASDefTP — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 2, 2026

La contradicción de River con la AFA y el arbitraje

Uno de los pasajes más fuertes de su análisis estuvo relacionado con la postura de River frente a la conducción del fútbol argentino. Davo cuestionó que desde Núñez se responsabilice a Claudio Tapia y a la AFA por los resultados y las decisiones arbitrales, cuando, según recordó, el propio club había acompañado esa estructura dirigencial.

En ese sentido, hizo una aclaración para despegarse de cualquier defensa de la conducción actual del fútbol argentino: “Yo no lo banco a Tapia, yo no banco a esta gestión del fútbol argentino, no estoy de acuerdo con este formato, no me gusta el fútbol argentino”.

Sin embargo, marcó una diferencia que consideró fundamental: sus cuestionamientos vienen de antes y no aparecieron después de una derrota de Boca o de una polémica arbitral.

“¿Sabés cuándo dije eso yo? Hace dos años, cuando River votaba a favor en AFA. Yo lo dije antes que ustedes que no me gustaba el fútbol argentino”, lanzó el streamer.

La frase apuntó directamente a lo que considera un cambio de postura del Millonario: cuestionar ahora a la conducción de la AFA por decisiones que lo perjudican, pero no haber mantenido la misma posición cuando el club acompañaba institucionalmente ese modelo.

“La culpa es de tu presidente”: el duro mensaje a la dirigencia

Davo tampoco se quedó solamente en el arbitraje. Para el creador de contenido, los reclamos posteriores al Superclásico funcionan como una excusa para evitar una discusión más profunda sobre el presente futbolístico e institucional de River.

En ese sentido, apuntó contra la conducción del club y mencionó las decisiones dirigenciales que, a su entender, explican parte de la crisis deportiva. Entre ellas, cuestionó la confianza depositada en Leonardo Ponzio, la elección de Martínez Quarta y la continuidad del entrenador.

“Y vos, en vez de putear a tu dirigente, puteás a Tapia, está perfecto, seguí así. Pero la culpa es de tu presidente, esa es la realidad”, disparó.

También recordó que River acumula dos años sin jugar la Copa Libertadores y mencionó una estadística que utilizó para reforzar su argumento: las 22 derrotas que sufrió el equipo durante el último año.

Para marcar una diferencia de criterio, Davo puso como ejemplo su propia postura durante los momentos difíciles de Boca. Aseguró que, cuando el Xeneize atravesó malos resultados, también cuestionó a Juan Román Riquelme, pese a considerarlo el máximo ídolo de la institución.

“Cuando Boca estuvo mal, yo critiqué a Riquelme, que es mi máximo ídolo”, recordó.

El análisis terminó con otra aclaración sobre su independencia y las versiones que circulan en las redes sociales. “Yo puedo equivocarme, podés no coincidir lo que vos quieras ahora. Yo no estoy pagado, a mí no me compra nadie, yo digo lo que pienso”, afirmó.

Así, mientras River mantiene sus cuestionamientos a Nicolás Ramírez y al VAR por las decisiones del domingo, Davo Xeneize trasladó la discusión hacia otro terreno: las responsabilidades dirigenciales y las contradicciones del Millonario al hablar del arbitraje y de la AFA.