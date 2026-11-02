Más de 80 jugadores, entre profesionales y aficionados, participan desde este miércoles en Canales Golf Club en la segunda edición del circuito.

Lujo en Neuquén: el torneo de golf de élite que reúne a los mejores del país

Del 4 al 8 de noviembre, Neuquén será sede de la segunda edición del YPF Neuquén Invitational by Macro 2026 , un torneo de golf que reunirá a más de 80 jugadores, entre profesionales y aficionados, en la cancha de Canales Golf Club.

La presencia de figuras de trayectoria internacional jerarquiza el torneo. Entre los profesionales confirmados se destacan Fabián Gómez , con dos victorias en el PGA Tour, y Nelson Ledesma , ex PGA Tour y ganador de dos torneos en el Korn Ferry Tour.

También estarán Maxi Godoy , número uno de Argentina en 2026, y Franco Romero , número uno en 2025. A ellos se suman Sebastián Fernández, ganador de más de 30 torneos en Sudamérica, y Rafael Gómez , con más de 25 títulos en el continente.

La lista continúa con Marcos Montenegro, jugador del Korn Ferry y campeón del Abierto de Perú 2024; Abel Gallegos, ganador del LACC 2020; y Miguel Carballo. Entre los representantes locales aparece Juan Arozena, ganador del Abierto del Sur 2025.

Según los organizadores, esta convocatoria posiciona a Neuquén como sede de una competencia deportiva de primer nivel, con impacto turístico y económico por la llegada de jugadores, familiares, acompañantes, sponsors y visitantes de distintos puntos del país.

Cómo se juega: 72 hoyos y un ProAm previo

La modalidad será de 72 hoyos medal play para profesionales y aficionados de hasta 9 de hándicap. El día previo al inicio, en la misma sede, se disputará un ProAm con aficionados del deporte, en formato mejor pelota y con equipos de un profesional y tres aficionados.

Los organizadores destacan el estado de Canales Golf Club, con una presentación impecable y greens de gran calidad. Un campo que combina desafío deportivo, belleza natural y una ubicación privilegiada para recibir un torneo de alto nivel.

Programa del torneo de golf en Neuquén

El miércoles 4 de noviembre habrá conferencia de prensa a las 10 en el club house y se jugará el ProAm, con entrega de premios. El jueves 5 comenzarán los primeros 18 hoyos para profesionales y aficionados.

El viernes 6 se jugarán los segundos 18 hoyos, tras los cuales habrá un corte clasificatorio: pasarán los 30 mejores y los empatados.

El sábado 7 se disputarán los terceros 18 hoyos y, por la tarde, habrá una clínica de golf y un concurso de Long Drive en las terrazas del club, exclusivos para socios e invitados de las marcas auspiciantes.

El domingo 8 se jugarán los últimos 18 hoyos y, a las 16:45, se realizará la entrega de premios del torneo.