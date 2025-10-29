Con la presencia de los mejores golfistas del país, comenzó un importante torneo en Los Canales

El "YPF Neuquén Invitational by Macro" se desarrollará hasta el domingo. El evento reúne a destacados profesionales y aficionados de hasta 7 de hándicap.

El predio de Los Canales de Plottier recibe a lo mejor del golf del país

Comenzó el torneo que trae a Neuquén al mapa del circuito profesional del golf de Argentina: el "YPF Neuquén Invitational by Macro". El acto de apertura se realizó en el club house de Los Canales en Plottier este miércoles por la mañana. El evento se desarrollará hasta el domingo.

El YPF Neuquén Invitational by Macro es un campeonato oficial del Tour de Profesionales de Golf de Argentina (TPGA) y se disputa en formato Medal Play a 72 hoyos, en Los Canales Golf Club de Plottier. El evento reúne a destacados profesionales y aficionados de hasta 7 de hándicap en un escenario patagónico de nivel internacional.

En los últimos años, Neuquén se ha establecido como un actor pujante en lo que respecta a campos de golf y torneos profesionales. Las canchas destacan por su calidad en diseño, impecable mantenimiento y capacidad competitiva.

Franco Romero, actualmente top 1 del ranking argentino de profesionales de golf, habló con LM Neuquén sobre las canchas de la provincia: "Las canchas están increíbles, la verdad que no conocía justamente este club, top tres de los mejores del país, muy muy lindo e increíblemente competitivo".

los Canales de Plotier - conferencia Torneo de Golf (12) Franco Romero, top 1 del ranking argentino de golf Claudio Espinoza

“Que nos visiten muchos de los mejores profesionales del país lo veíamos hace algún tiempo como algo muy lejano y hoy es una realidad. Estamos preparados para estar a la altura del campeonato, el campo está en excelentes condiciones, hay un gran equipo de trabajo detrás y han sido fundamentales los sponsors que hicieron posible este evento”, señaló Andrés Furlotti Wagner, presidente de la subcomisión de Golf de Los Canales Golf Club.

"Esta cancha está diseñada por una leyenda del golf mundial y realmente estamos orgullosos de que nos vengan a visitar", agregó Furlotti.

los Canales de Plotier - conferencia Torneo de Golf (3) Claudio Espinoza

El golfista Romero rescató la calidad del diseño y el mantenimiento de las canchas de la provincia de Neuquén, sobre todo de Los Canales Golf Club y de Chapelco Golf, ubicada en San Martin de Los Andes. Ambos clubes han sabido ser anfitriones de torneos internacionales de alto calibre. Romero afirma que son de las mejores a nivel latinoamericano.

Todos los expositores resaltaron la figura del diseñador de la cancha: la leyenda del golf, Jack Nicklaus. El exjugador estadounidense (para algunos el mejor de la historia) también diseñó el campo de Chapelco Golf.

Por su parte, el ministro de turismo de la provincia, Gustavo Fernández Capiet, afirmó en la conferencia de prensa de apertura que, "de parte de la provincia, tener al Tour de Profesionales del Golf Argentino en Neuquén es un honor".

los Canales de Plotier - conferencia Torneo de Golf (11) Claudio Espinoza

Expresó, además, que desde el gobierno creen en la importancia del deporte para la comunidad. Por otro lado, el ministro agregó que reconocen el valor de las canchas de golf de Neuquén. Afirmó que "una cosa es cuando uno dice 'tenemos esto' y otra cosa es cuando vienen profesionales de verdad y dicen 'esto que tienen realmente está bueno'. Entonces, estamos agradecidos, desde ya, con todos los que vinieron."

El profesional del club, Martin Muscarsel, invitó a la comunidad a acercarse al club y practicar el deporte. "Quiero referirme a un mito que se tiene, que es que el golf es un deporte muy exclusivo. Acá tenemos escuela de menores, amateurs y adultos, que son muy accesibles".

Protagonistas importantes

En el torneo hay varios nombres y apellidos fuertes para lo que es el golf a nivel país y así lo informó la organización.

Fabián Gómez – dos veces ganador en el PGA TOUR.

Ignacio Marino – Nº1 del ranking argentino 2024.

Franco Romero – Nº1 del ranking argentino 2025 y campeón en Salta 2025.

César Costilla – Nº2 del ranking argentino 2025.

Clodomiro Carranza – ganador del Neuquén Argentina Classic 2018.

Martín Contini – ex jugador del Korn Ferry Tour.

Ezequiel Belloqui – Nº5 del ranking argentino.

Leandro Marelli – múltiple ganador en el TPG Tour.

Joaquín Ludeña – campeón del Abierto del Litoral como aficionado.

El itinerario del torneo