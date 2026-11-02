Polémica: se publicaron los audios del VAR sobre las fuertes polémicas del Superclásico

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) dio a conocer a través de sus redes sociales el intercambio entre el VAR y el árbitro Nicolás Ramírez sobre las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel.

Boca se llevó una victoria importante en el Superclásico ante River , donde logró obtener el pase a la Copa Libertadores 2027 a través de la Tabla Anual. Sin embargo, sobre este resultado existió un sinfín de polémicas por el arbitraje del árbitro Nicolás Ramírez , quien quedó en el centro de los cuestionamientos por parte del millonario.

Luego del escándalo por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel y la inacción en otras jugadas contra el xeneize que reclaman en el millo, la AFA dio a conocer los audios del VAR sobre el diálogo con el árbitro del encuentro.

Una de las jugadas que despertó polémica fue la rápida expulsión de Martínez Quarta , quien derribó de forma alevosa a Miguel Merentiel cuando l había ganado la espalda y se posicionaba para irse mano a mano y definir ante la presencia de Santiago Beltrán.

Esa jugada que reclamó todo Boca, el árbitro no sancionó ni siquiera infracción. Luego, fue llamado por el asistente electrónico: “Posible falta”, le dijo el encargado de la herramienta Silvio Trucco, a lo que Ramírez respondió afirmando que se trató de una “acción de juego”. “La falta la tengo y el balón va hacia él”, dijo Trucco y lo invitó a revisarla: “Te invito a un OFR por posible tarjeta roja”.

“Primero de todo, te voy a mostrar la infracción. Hay una sujeción con los dos brazos”, le explicó el encargado VAR y mientras que el encargado de impartir justicia en el campo de juego respondió: “Eso es lo que no observo en campo de juego. No veo los brazos del defensor”. Antes de informar la decisión tomada, confirmó internamente: “Observo que el defensor comete una infracción sujetando al delantero en una clara oportunidad manifiesta de gol”.

El diálogo entre Ramírez y el VAR por la roja a Montiel

"Nico, para mí es perfecta la roja. Va a buscar el tobillo”, dice Gastón Suárez, el AVAR del duelo, en el video publicado por la Asociación del Fútbol Argentino. “Es una plancha clara al tobillo”, dice Ramírez mientras se hacía la revisión correspondiente. “Dame el punto de contacto y la torsión”, pidió el encargado de la herramienta, mientras que segundos más tarde el AVAR analizó: “Impetuosidad alta, fuerza alta, intensidad alta”.

"Que designen al campeón": la bronca de Otamendi con el arbitraje tras la derrota en el Superclásico

Nicolás Otamendi expresó su bronca por el arbitraje de Nicolás Ramírez en el Superclásico que River perdió 1-0 frente a Boca en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. Después del encuentro, el capitán del Millonario cuestionó los criterios utilizados por el juez en distintas jugadas y consideró que las decisiones perjudicaron a su equipo. “Se está arruinando el fútbol argentino”, sostuvo ante los medios, en una de las declaraciones más fuertes de la tarde.

La reflexión de Otamendi sobre la actuación del árbitro

El defensor apuntó especialmente a lo que consideró una falta de uniformidad en las sanciones disciplinarias. “Hoy fue claro que no se midió con la misma vara en diferentes jugadas, con amarillas y rojas, y fuimos condicionados”, manifestó. Además, vinculó sus críticas con la imagen del campeonato y la jerarquía de los futbolistas que participan en los distintos clubes.

La frase más contundente llegó cuando le preguntaron por la posibilidad de seguir compitiendo bajo esas condiciones. “Con la misma vara siempre, vamos a competir, pero cuando no te dejan te da mucha bronca porque hoy no se vivió con la misma vara”, afirmó. Luego, elevó todavía más el tono de su reclamo con una declaración dirigida a la organización del torneo: “Para el próximo torneo que designen a ver quién va a ser el campeón y no competimos”.

"CON DOS JUGADORES MÁS, ¿CUÁNTAS VECES PATEÓ BOCA?"



La palabra de Nicolás Otamendi en zona mixta luego de la derrota en el Superclásico. pic.twitter.com/NQdzRuWBiv — TyC Sports (@TyCSports) November 1, 2026

El campeón del mundo también repasó algunas de las jugadas que generaron protestas durante el encuentro. Entre ellas mencionó la segunda tarjeta amarilla que reclamó River para Leandro Paredes, la infracción de Blanco y la expulsión de Gonzalo Montiel. “No se midió con la misma vara la doble amarilla de Paredes, la falta de Blanco fue amarilla y la de Cachete fue roja directa”, opinó el capitán, que comparó las decisiones tomadas por el encargado de impartir justicia en diferentes momentos del partido.

Otro de los reclamos estuvo relacionado con una acción dentro del área en la que el defensor pidió penal a su favor. Según su interpretación, la jugada no fue revisada con la atención necesaria por el equipo arbitral. “No fue ni siquiera analizado y sobre el final no sé si estaba en offside pero fue un claro penal porque la pelota le iba a Meza”, señaló.

De todos modos, el referente reconoció que River no consiguió desarrollar el partido que pretendía. Sin embargo, tampoco consideró que Boca hubiera mostrado una superioridad suficiente para justificar el resultado. “No hizo el juego que quisimos hacer, pero tampoco Boca nos jugó como para decir que fueron mejores”, expresó. El conjunto de Núñez se marchó de La Bombonera con una derrota que complicó sus aspiraciones en el campeonato.

"EN EL PRÓXIMO TORNEO QUE DESIGNEN QUIÉN VA A SER EL CAMPEÓN Y DIRECTAMENTE NO COMPETIMOS"



Nicolás Otamendi, tras la derrota de River en el Superclásico.



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River quedó sin chances de entrar a la Libertadores por tabla anual

El resultado también dejó al Millonario sin posibilidades de clasificarse a la Copa Libertadores a través de la tabla anual. Por eso, el equipo deberá concentrar sus esfuerzos en la recta final del Clausura, donde todavía conserva la posibilidad de pelear por el título. Ota reconoció que el golpe será difícil de asimilar, aunque pidió mirar hacia adelante y enfocarse en los compromisos que todavía quedan por disputar.

“Mañana intentaremos ser lo más positivo posible. Nos tocan partidos por delante y hay que levantarse. Van a ser días duros pero se sale adelante, como todo argentino”, concluyó. De esta manera, reflejó el malestar del plantel tras el Superclásico, con el arbitraje como principal foco de las críticas y la obligación de recuperarse rápidamente para sostener el objetivo de cerrar el año con una consagración.