Riquelme respondió a las quejas de River tras el Superclásico

El presidente xeneize defendió la roja a Martínez Quarta, consideró justo el 1-0 y respaldó a Arruabarrena.

Juan Román Riquelme habló después del triunfo 1-0 de Boca ante River en La Bombonera y respondió a las fuertes críticas del Millonario contra el arbitraje de Nicolás Ramírez . El presidente xeneize defendió la expulsión de Lucas Martínez Quarta , sostuvo que su equipo fue superior y relativizó las acusaciones que surgieron desde el rival tras el Superclásico .

“ Siempre el que pierde va a pedir. Es así ”, lanzó Riquelme cuando le consultaron por los reclamos de River. Luego amplió: “ El fútbol argentino tiene mucho de eso. Cuando no se consiguen resultados culpamos al árbitro ”. La respuesta llegó después de que Leonardo Ponzio , Gonzalo Montiel , Stéfano Di Carlo y Rodolfo D’Onofrio cuestionaran distintas decisiones tomadas durante el encuentro.

El principal foco estuvo en la roja a Martínez Quarta antes de los diez minutos. El defensor sujetó a Miguel Merentiel cuando el delantero se encaminaba hacia el arco y, después de la intervención del VAR , Ramírez revisó la acción y decidió expulsarlo.

️ "LA EXPULSIÓN ES EXPULSIÓN. ES UNA SITUACIÓN CLARA DE GOL "️ Juan Román Riquelme se refirió a la roja que recibió Martínez Quarta en el Superclásico. https://t.co/5uRvLdxKFE — TyC Sports (@TyCSports) November 2, 2026

Para Riquelme, la jugada no admitió discusión. “ La expulsión es expulsión: el 9 se va para el arco. No importa si la jugada es al segundo, a los cinco minutos, a los diez, a los 90 o a los 95. El atacante va mano a mano con el arquero, el defensor lo derriba y es expulsión. Clarísima”.

Cómo vio Riquelme el triunfo de Boca

Boca aprovechó la superioridad numérica y abrió el marcador a los 27 minutos mediante Lautaro Di Lollo, que convirtió de cabeza después de un córner ejecutado por Sebastián Villa. River terminó con nueve por la posterior expulsión de Gonzalo Montiel.

Pese a reconocer que al equipo le faltó claridad, Riquelme consideró que el resultado fue justo. “Boca fue merecedor del triunfo porque no hubo muchas situaciones pero fueron todas de Boca”, analizó. También destacó que el arquero xeneize atravesó “el partido más tranquilo desde que defiende nuestro arco”.

El presidente evitó entrar en una discusión sobre el presente de River y remarcó que su atención está puesta exclusivamente en Boca. La victoria permitió además asegurar la clasificación a la Copa Libertadores y prolongó una racha favorable en los Superclásicos.

“Da alegría ver al hincha con tanta ilusión”, señaló Riquelme, quien también respaldó el trabajo de Rodolfo Arruabarrena y su cuerpo técnico. El dirigente recordó que el entrenador tiene contrato hasta junio y cuestionó las versiones sobre una eventual salida.

El respaldo al plantel y el próximo objetivo

Riquelme también valoró el esfuerzo de varios futbolistas que llegaron al partido con desgaste físico. Mencionó especialmente a Leandro Paredes, Sebastián Villa, Alan Velasco y Tomás Belmonte, quienes atravesaron diferentes lesiones durante las últimas semanas.

Sobre Paredes, fue contundente: “Leandro volvió a ganar el clásico. Y creo que ha jugado a un 30% de lo que puede jugar él. Está con una carga física muy grande. Está jugando porque es hincha, ama al club, es capitán”.

El presidente pidió disfrutar el triunfo, aunque rápidamente puso el foco en lo que viene. Boca recibirá a Defensa y Justicia en el cierre de la fase regular y posteriormente afrontará la Copa Argentina ante Banfield. “Hoy se disfruta”, resumió Riquelme después de otro Superclásico ganado en La Bombonera.