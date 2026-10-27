Riquelme reveló cómo fue la charla con Tévez para organizar su partido despedida en la Bombonera.

El presidente Xeneize dio a conocer como se gestó la idea para que el Apache tenga su partido homenaje en cancha de Boca.

Como bien sabe todo el mundo Boca , a fin de año habrá un evento muy importante en la Bombonera . Se trata del partido de despedida de Carlos Tévez , al cual Juan Román Riquelme se refirió en una parte de la extensa charla que tuvo en el canal de Azz Streaming.

En el inicio de la conversación sobre el partido de despedida del Apache y ante las preguntas de los participantes de la mesa, el presidente de Boca despejó todas las dudas y confirmó lo que ya se suponía: "Si no cambia nada, la despedida de Tévez en la Bombonera será el 20 de diciembre". Aunque lo más sustancial de lo que detalló al respecto tuvo que ver con el momento en el que se originó la chance del evento.

"Me llamó Carlitos y yo le dije que si el siente que tiene que hacer ese partido, que no se lo pierda porque no le pasa a todo los futbolistas y eso se tiene que disfrutar", contó Román, tras lo que amplió explicando cómo completó su respuesta: "El club pone todo a su disposición: abrirá estadio como un partido oficial y todo correrá por cuenta nuestra".

Al ser consultado por su relación con el Apache, Riquelme respondió en pocas palabras: "Mi relación con Tévez es normal", dijo, sin lugar a más interpretaciones.

Qué dijo cuándo fue consultado acerca de si jugará aquel partido

Y en cuanto a si jugará o no el partido, también fue contundente: "No me puedo mover yo, ¿sabes hace cuanto no juego a la pelota?". Recordemos que para su partido homenaje en 2023, Juan Román Riquelme se entrenó especialmente. Y lo pensará porque con la chance de compartir cancha con Cristiano Ronaldo y Leo Messi, dos jugadores a los que Carlitos mencionó como posibles invitados, también ya sabe que tiene estrellas confirmadas: Gabriel Batistuta, el Kun Agüero, Martín Palermo, Arturo Vidal, Edwin Van der Sar, entre otros.

Finalmente sintetizó: "Solamente yo quiero que él lo pase bien, son momentos donde uno tiene que poner todo a disposición. Él (Tévez) ha dado mucho a nuestro club, el hincha de Boca lo quiere mucho, y lo único que queremos es que si el decide ese día tener su fiesta, haremos todo lo posible para que él y su familia pasen un día inolvidable".

Sus 94 goles y sus 11 títulos -entre ellos la Libertadores y la Intercontinental 2003- en el Xeneize hablan por sí solos. Es parte de la gran historia de Boca y el hincha se lo reconoce siempre. De esta forma, con las declaraciones del presidente de Boca, parece ser un hecho que el 20 de diciembre, Carlos Tévez podrá tener su fiesta de despedida en el Templo junto a toda la gente que lo ama.