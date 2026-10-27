La Superliga nacional de vóley arranca en Tucumán: los detalles de un torneo renovado

Monteros Vóley Club será anfitrión del primer Tour de la máxima competencia masculina del país, que se disputará del 29 de octubre al 1° de noviembre.

La Superliga Argentina de Voleibol pondrá primera este jueves 29 de octubre en Monteros, Tucumán, donde se disputará el Tour 1 de la temporada 2026/27. Hasta el domingo 1° de noviembre, los diez equipos de la máxima categoría masculina se reunirán en el Polideportivo Municipal para abrir la fase regular, con 14 partidos distribuidos en cuatro jornadas.

El anfitrión será Monteros Vóley Club , que tendrá la oportunidad de comenzar el campeonato ante su público. La programación inaugural comenzará el jueves a las 11 con el cruce entre Boca Juniors y Ciudad Vóley , mientras que el cierre llegará el domingo a las 21, cuando River Plate visite a Monteros .

La primera ventana también contará con la participación de Waiwen Vóley Club, UPCN San Juan Vóley Club, Ferrocarril Oeste, Vélez Sarsfield, Club Sonder y San Lorenzo , que completan la nómina de diez participantes.

El calendario continuará durante los próximos meses con otros cinco Tours, la Copa ACLAV y los Playoffs, previstos para marzo y abril de 2027. La Copa ACLAV, que se jugará en diciembre, otorgará una plaza clasificatoria al Sudamericano de Clubes, mientras que la definición de la temporada quedará reservada para abril.

Una nueva etapa para el vóley argentino

El inicio de la fase regular llega después de la disputa de la Supercopa en Morón y forma parte de una renovación en la identidad de la principal competencia masculina de clubes del país.

Desde la Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol (ACLAV) plantean como uno de los objetivos centrales fortalecer el carácter federal del torneo, con una programación que conecte a clubes de distintas regiones y permita ampliar la visibilidad del deporte.

En ese sentido, el presidente de la entidad, Jorge Vivas, destacó el alcance del cambio de denominación y la proyección que buscan darle al campeonato.

“La Superliga representa una evolución de nuestra principal competencia. No estamos hablando solamente de una nueva denominación, sino de una nueva etapa en la forma en que queremos posicionar y proyectar al voleibol argentino”, expresó.

Además, el dirigente señaló la intención de consolidar un certamen más atractivo y con mayor impacto para todos los sectores involucrados. “Queremos una competencia cada vez más atractiva, con mayor visibilidad y capaz de generar más valor para nuestros clubes, jugadores, sponsors y audiencias”, agregó.

Con el primer saque en Monteros, la Superliga comenzará un recorrido que se extenderá hasta abril de 2027, cuando se conozca al campeón de una temporada que reunirá a los principales protagonistas del vóley masculino argentino.

Intento de mejora

Entre el momento económico del país y serias dificultades de los clubes para mantenerse en competencia, este torneo es un intento de relanzamiento de la elite de un deporte que le ha dado mucho al país y que tiene miles de chicos y chicas practicándolo, pero carece de una fuerte liga interna.