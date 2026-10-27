¿Qué pasó con Garnacho? El particular motivo por el cual no juega en su club y está 'desaparecido'

El delantero Alejandro Garnacho atraviesa un duro momento deportivo en su club, sin lugar. Por qué no lo ponen.

La Selección argentina se había ilusionado con la aparición de un extremo por afuera que, en su forma de jugar y las habilidades con las que gozaba, un poco hacían recordar a Ángel Di María , un jugado al que de a poco Scaloni empieza a encontrarle recambio con la aparición de Leonel Flores, de Boca. Era Alejandro Garnacho , quien aparecía desde el Manchester United cuando las expectativas eran altas, sin embargo terminó perdiendo terreno en el fútbol producto de su bajo rendimiento.

Probó suerte en el United, pasó al Chelsea tras ser comprado, no rindió, y se fue al Aston Villa donde no tiene lugar importante. Llamativamente, al igual que en el resto de los clubes por los que pasó tampoco rindió.

Hay una situación que casi obliga al Villa a tener cierta cautela con los minutos que debe sumar. Es que se conoció que el acuerdo entre Chelsea y Aston Villa tiene una norma: cláusula de 43 millones de libras que se activa si se alcanzan distintas condiciones por partido disputado. En caso de sumar los minutos requeridos, tendría que activar la obligación de compra.

Cómo fue el amistoso "para el olvido" que jugó Garnacho con el Aston Villa.

Lo cierto es que los villanos no quieren eso, y es por eso que frenarían los minutos del joven jugador. Sin embargo, en medio de esta situación, no se confirmó ifdormación oficial por parte del club.

Cabe recordar que el DT Unai Emery lo dejó afuera de la convocatoria ante Newcastle y Manchester City.

Harry Kane conquistó el Balón de Oro 2026: dónde quedó Lionel Messi en la votación

Harry Kane alcanzó la cima del fútbol mundial. El delantero inglés ganó el Balón de Oro 2026 y fue reconocido como el mejor jugador de la temporada 2025/26, luego de una campaña sobresaliente con el Bayern Múnich y grandes actuaciones con la selección de Inglaterra.

El atacante se impuso en una de las ediciones más esperadas del prestigioso premio que entrega la revista France Football. Entre los principales candidatos también estaban Kylian Mbappé que finalizó segundo, Lamine Yamal en el tercer lugar y Lionel Messi que terminó quinto, quien volvió a integrar la lista de los diez futbolistas más destacados.

La ceremonia se realizó en Londres y reunió a las principales figuras del fútbol internacional, en una noche que también distinguió a los mejores equipos, entrenadores y jóvenes talentos de la temporada.

Harry Kane, el gran protagonista del Balón de Oro 2026

El delantero del Bayern Múnich coronó una temporada extraordinaria con el máximo reconocimiento individual del fútbol. Sus goles y su regularidad fueron determinantes para consolidarlo entre las grandes figuras del año.

Kane tuvo una campaña destacada en el fútbol alemán y se convirtió en una pieza fundamental de su equipo. Su capacidad goleadora y su influencia en el juego ofensivo fueron algunos de los argumentos que impulsaron su candidatura.

Además, el inglés recibió el premio Gerd Müller al mejor delantero del año, otro reconocimiento a su extraordinaria producción ofensiva durante la temporada.

Lionel Messi quedó entre los diez mejores

La presencia de Lionel Messi volvió a captar la atención de los fanáticos. El capitán argentino integró el grupo de los diez principales candidatos al Balón de Oro 2026, aunque no pudo sumar un nuevo galardón a su histórico palmarés.

El rosarino compartió esa lista con figuras como Mbappé, Lamine Yamal, Erling Haaland, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Rodri, Fabián Ruiz y Khvicha Kvaratskhelia.

Messi, que ya ganó ocho veces el premio, volvió a aparecer entre los nombres más destacados del fútbol mundial gracias a sus actuaciones con el Inter Miami y la selección Argentina.

Alexia Putellas ganó su tercer Balón de Oro femenino

La gala también tuvo como protagonista a Alexia Putellas, quien obtuvo el Balón de Oro femenino por tercera vez en su carrera, después de las conquistas de 2021 y 2022.

La futbolista española volvió a ser reconocida entre las mejores del mundo y sumó otro hito a su trayectoria.

En las categorías juveniles, Lamine Yamal recibió el premio al mejor talento joven masculino por tercer año consecutivo, mientras que Victoria López fue distinguida entre las futbolistas menores de 20 años.

Unai Simón superó al Dibu Martínez y ganó el premio Yashin

Otro de los reconocimientos destacados fue el premio Lev Yashin al mejor arquero del mundo, que quedó en manos del español Unai Simón.

El guardameta superó al argentino Emiliano “Dibu” Martínez en la votación y fue distinguido por sus actuaciones durante la temporada y su desempeño con la selección española.

En tanto, Luis de la Fuente recibió el premio Johan Cruyff al mejor entrenador masculino por su trabajo al frente de España, mientras que Pere Romeu fue reconocido en la categoría femenina por su labor en el Barcelona.

PSG y Barcelona también fueron premiados

El Paris Saint-Germain fue elegido como el mejor equipo masculino del mundo después de una temporada en la que conquistó la Ligue 1, la Champions League y la Copa Intercontinental.

En el fútbol femenino, el Barcelona recibió el reconocimiento al mejor club tras una campaña en la que obtuvo títulos nacionales y continentales.

La ceremonia también distinguió al inglés Bukayo Saka con el premio Sócrates, que reconoce iniciativas de compromiso social y solidaridad vinculadas al deporte.

Con el triunfo de Kane, la edición 2026 del Balón de Oro dejó una nueva figura en lo más alto del fútbol mundial y volvió a reunir a las principales estrellas de distintas generaciones en una de las ceremonias más importantes del calendario deportivo.