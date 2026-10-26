Video viral: intentaba levantar 200 kilos en una competencia y tuvo un inesperado accidente

Renata publicó las imágenes de su prueba de peso muerto y luego habló de la repercusión que tuvieron las imágenes.

Renata Touma es nutricionista, entrenadora y atleta de powerlifting; ella misma publicó el video de la prueba que se volvió viral.

Las imágenes de una competencia deportiva se viralizaron en las últimas horas, allí una atleta y entrenadora terminó siendo protagonista por un accidente escatológico.

Se trata de la brasileña Renata Christina Touma, quien intentaba levantar 192,5 kilos en una competencia de fuerza cuando sufrió un inesperado accidente.

La escena quedó registrada en un video que ella misma publicó en Instagram y que se difundió masivamente, con cientos de miles de interacciones.

Nutricionista, entrenadora y atleta de powerlifting, Touma participaba en la Copa SP de Levantamento Terra, en la categoría de 69 kilos. La prueba era de peso muerto, un movimiento en el que la barra se levanta desde el suelo.

El levantamiento de pesas que se volvió viral

En las imágenes se la ve acercarse a la tarima con las piernas empolvadas y prepararse frente a la barra. Fue en ese momento, en pleno esfuerzo para levantar el peso que la mujer no pudo contener la orina, pero además no consiguió completar el levantamiento.

El peso muerto es uno de los tres ejercicios del powerlifting, junto con la sentadilla y el press de banca. Para terminarlo, el levantador debe quedar erguido, con las rodillas extendidas y la barra bajo control.

La categoría agrupa a los competidores por su peso corporal: los 69 kilos corresponden a esa división, mientras que 192,5 kilos era la carga elegida para levantar.

Las reglas de la Federación Internacional de Powerlifting establecen que el juez autoriza el descenso cuando la barra está inmóvil y el atleta alcanza la posición final. En las competencias regidas por ese reglamento, cada deportista dispone de tres intentos por ejercicio.

La publicación estaba acompañada por un mensaje sobre cómo afrontar los resultados: “No controlás todo lo que sucede”, escribió. Después planteó que cada persona puede decidir qué hacer con aquello que está a su alcance, una reflexión que eligió compartir junto al intento fallido.

En otro pasaje, Touma ubicó los 192,5 kilos como una meta que antes le parecía lejana y que ahora ya puede pedir para su tercer intento. Su intención, explicó, es conseguir que la barra suba y completar el movimiento en la próxima competencia.

Qué es la incontinencia por esfuerzo

Las pérdidas de orina al realizar una actividad física pueden estar relacionadas con la incontinencia por esfuerzo. Mayo Clinic explica que aparecen cuando el movimiento aumenta la presión sobre la vejiga; pueden ocurrir al levantar objetos pesados, correr, toser, estornudar o reírse.

Tras la repercusión, Touma habló del episodio con humor y reafirmó su objetivo de completar esa carga en su próxima competencia (Foto: Instagram @nutri.renatatouma)

En este tipo de incontinencia intervienen los músculos del suelo pélvico y el esfínter urinario, que ayudan a controlar la salida de orina. Cuando esas estructuras se debilitan, la presión generada por un esfuerzo puede superar su capacidad de contención y provocar un escape.

La palabra esfuerzo describe esa exigencia física y no una respuesta al estrés psicológico. Tampoco hace falta levantar una carga extrema para que aparezca: actividades cotidianas pueden desencadenar pérdidas, aunque no necesariamente se repitan cada vez que una persona realiza el mismo movimiento.

La afección puede presentarse a cualquier edad. Si los síntomas generan incomodidad o interfieren con el trabajo, la vida social o las actividades recreativas, la recomendación es consultar a un profesional de salud, ya que existen tratamientos para mejorar su control.