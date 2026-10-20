En un video se ve al hombre de 32 años en el borde de la azotea, con las piernas al vacío. Tránsito cortado, anillo de seguridad y más de 2 horas de negociación.

Se subió al techo de un hotel y amenazó con tirarse: tensión en pleno centro de una ciudad de la Patagonia.

Un hombre de 32 años amenazó con arrojarse al vacío desde la terraza del Hotel Austral, en pleno centro de Comodoro Rivadavia , alterando buena parte de la mañana del lunes 19 de octubre de 2026 en la ciudad petrolera de Chubut .

La negociación con los especialistas en este tipo de emergencias se extendió por más de dos horas y, finalmente, terminó con el hombre desistiendo de su actitud.

El episodio se inició alrededor de las 9 y 20, en el hotel ubicado en las inmediaciones de las calles Rivadavia y Moreno, frente a uno de los accesos a la Municipalidad local, una zona obviamente muy concurrida un lunes a la mañana.

El despliegue incluyó un perímetro preventivo para resguardar a los peatones y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia que intervinieron.

En un video difundido por La Opinión Austral se ve al hombre sentado en el borde de una pared blanca, en lo alto del hotel, con las piernas colgando al vacío. La imagen resume la tensión y el riesgo con el que se enfrentaron los agentes que intervinieron en el operativo.

El jefe de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia de la policía de Chubut, comisario Cristian Mulero, contó cómo se inició la situación.

“Esta persona ingresó al hotel, tomó un ascensor y se dirigió a la azotea con intenciones de quitarse la vida”, aseguró.

Negociación de crisis en la terraza del hotel

El personal de la Comisaría Primera advirtió la situación, acudió de inmediato al edificio y solicitó la intervención del equipo especializado en negociación de crisis.

El procedimiento quedó a cargo de los negociadores, coordinados por el subcomisario Trama, con el respaldo del Grupo Especial de Operaciones y de efectivos de distintas dependencias.

“Se hizo un anillo de seguridad con el fin de garantizar el operativo y evitar que terceros que no estuvieran involucrados intervinieran”, explicó Mulero.

La medida se extendió por un buen rato. Durante más de dos horas, los especialistas sostuvieron el diálogo con el hombre hasta conseguir que abandonara la terraza.

“Desistió de su actitud y bajó de la azotea”, confirmó el jefe policial.

Salud Mental: el traslado al hospital de Comodoro

Una vez en tierra, el hombre recibió asistencia y pudo comunicarse con un familiar directo.

Después fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde quedó bajo evaluación del servicio de Salud Mental.

El operativo de la policía de Chubut en pleno centro de Comodoro Rivadavia.

Según la información preliminar recabada durante el procedimiento, atravesaba una situación personal delicada, vinculada con una separación de pareja reciente.

Mulero aclaró que la prioridad de los efectivos fue preservar su integridad física y facilitar el acceso a atención profesional.

También tomó intervención el Ministerio Público Fiscal.

El jefe policial señaló que estos episodios requieren una evaluación particular y que no necesariamente derivan en sanciones penales.

El ministro de Seguridad de Chubut, en el lugar

Mulero informó además que el ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, estuvo presente.

En el momento de la emergencia, el funcionario provincial se encontraba en Comodoro Rivadavia. “Tomó conocimiento en forma directa al llegar a la Unidad Regional y se acercó hasta el lugar para supervisar todo el operativo de seguridad”, indicó Mulero.

El comisario destacó especialmente “el trabajo intensivo que hizo el personal de negociadores”.

“Gracias a todo ese trabajo se pudo llegar a una solución pacífica”, agregó.

Donde recurrir ante un intento de suicidio

Si alguien cercano está atravesando una crisis, tiene pensamientos de muerte o riesgo de lastimarse, la recomendación de los especialistas en suicidio es no dejarlo solo y buscar ayuda de inmediato.

Ante una emergencia o peligro inmediato, se recomienda llamar a emergencias o dirigirse a la guardia del hospital o centro de salud más cercano.

Tras aceptar bajar de la terraza del hotel, el hombre de 32 años fue trasladado al hospital de Comodoro Rivadavia, donde recibió contención.

En Argentina, la Línea Nacional de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental atiende de manera gratuita y confidencial, las 24 horas, los 365 días del año, al 0800-999-0091.

El servicio cuenta con profesionales capacitados para escuchar, orientar, contener y, de ser necesario, derivar a personal de salud local.

También está disponible la Línea de Prevención del Suicidio en el (011) 5275-1135 o al 0800-345-1435; o al 135 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires.

Qué hacer y qué no

Como recomendaciones generales, se aclara que ante una persona en crisis, lo más conveniente es preguntarle directamente pero sin juzgar si está pensando en morir o en hacerse daño.

Hay que escucharla con calma y evitar frases que minimicen su sufrimiento.

La idea central es que hablar del tema no “instala” ideas suicidas. Todo lo contrario, puede ser una oportunidad para que la persona pida ayuda.

Mientras persista el riesgo, además de no dejarla sola, es conveniente alejar elementos con los que pueda lastimarse.

Otro punto crucial es no intentar resolver la situación en soledad. Es importante avisar a un familiar, referente de confianza o profesional de salud.

Incluso cuando la crisis parezca haber quedado atrás, es importante acompañar a la persona a realizar una consulta y a que continúe con un tratamiento adecuado.