El secretario general de ATE Chubut, Guillermo Quiroga, está acusado de administración fraudulenta del gremio. El mecanismo presentado por la fiscalía.

Juicio a un sindicalista estatal: la descomunal suma que se habría transferido a su propia cuenta bancaria.

Comenzó en los Tribunales de Rawson el juicio oral contra Guillermo Quiroga, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Chubut desde 2019, acusado de malversar fondos y transferirlos desde las cuentas del sindicato a cuentas propias y de familiares suyos.

El delito por el cual se juzga a Quiroga es el de administración fraudulenta, previsto en el artículo 173, inciso 7, del Código Penal. La investigación se centra en el manejo de los recursos económicos de ATE Chubut , provenientes de las cuotas y los aportes de los afiliados sindicales.

Durante los alegatos de apertura presentados en la Oficina Judicial de Rawson, el fiscal general Lucas Agustín Papini sostuvo que Quiroga habría transferido al menos $22.765.769 de fondos sindicales a sus propias cuentas bancarias, entre agosto de 2019 y mayo de 2023.

Teniendo en cuenta la inflación en la Argentina desde entonces hasta la actualidad, la suma precisada por el fiscal debería ser multiplicada al menos por 10 para estimar a cuánto dinero equivaldría hoy ese monto.

Guillermo Quiroga, secretario general de ATE Chubut.

De acuerdo con lo que expuso Papini, Quiroga comenzó con las transferencias en agosto de 2019, cuando fue elegido secretario general de la organización gremial y pasó a tener a su cargo la autorización de los pagos.

El fiscal sostuvo que el dirigente sindical realizó transferencias hacia cuentas personales en los bancos Galicia, BBVA y del Chubut, además de enviar dinero a otras cuentas de sus tres hijos.

Papini afirmó que parte de esos fondos se destinaron al pago de tarjetas de crédito personales, compras con tarjetas de débito, adquisición de bienes muebles, pago de cuotas de socio en clubes deportivos y pasajes al exterior.

Sólo cobraba sueldo como empleado provincial

El Ministerio Público Fiscal detalló que cuenta con documentación bancaria que respalda la acusación, junto con testimonios y una pericia contable sobre la evolución patrimonial del imputado.

Este estudio demostraría que, durante el período analizado, Quiroga tuvo ingresos legítimos por $13.325.936,33, mientras que sus egresos totales alcanzaron los $30.338.917,90.

La diferencia, para la Fiscalía, se corresponde con el dinero derivado desde las cuentas sindicales a sus cuentas personales.

Papini también aclaró que los ingresos formales de Quiroga solo eran los de su salario como empleado del Ministerio de Salud del Chubut, y que no percibía sueldo, viáticos ni compensaciones por parte de ATE.

De este modo, el fiscal buscó rebatir eventuales justificaciones de la defensa del acusado que hablen de gastos de representación, reintegros y otras compensaciones del gremio.

Casi cuatro años de espera

El inicio de la causa contra Quiroga surgió de una denuncia presentada por Claudia Barrionuevo, quien se desempeñaba como secretaria de Finanzas de ATE.

Esa primera denuncia fue en diciembre de 2023 y la apertura de la investigación judicial se produjo en febrero de 2025.

A medida que avanzó la investigación, otros afiliados a ATE Chubut se incorporaron como querellantes.

Tras el alegato del fiscal, el juicio continuará ahora con las declaraciones de testigos propuestos por la Fiscalía y la defensa, además de la incorporación de documentación y el análisis de las pericias.