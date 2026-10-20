Muertes masivas de ballenas en las playas de la Patagonia: ¿Qué hacen con los cuerpos?

No hay un protocolo nacional pero sí en Puerto Madryn. La disposición depende del tamaño y el estado de los cadáveres. También se tienen en cuenta las mareas.

Muertes masivas de ballenas en las playas de Chubut: ¿qué hacen con los cuerpos?

Las ballenas francas australes muertas que vienen apareciendo en las últimas semanas en la costa de la provincia de Chubut , además de llegar a cifras que no se daban desde hace al menos 15 años, generan una situación extra: qué hacer con los cuerpos de los ejemplares que quedan varados en las playas.

En la Argentina no hay un protocolo formal en relación con los cuerpos de estos animales de grandes proporciones. En Puerto Madryn -en cuya región se encuentra la principal colonia de ballenas francas australes del Mar Argentino- sí tienen un mecanismo dispuesto.

En Puerto Madryn “hay un sitio de disposición final donde se llevan las ballenas que se pueden trasladar o las que salen en zona céntrica, que sí o sí hay que sacarlas”, le explicó al medio local Adnsur el ambientalista Víctor Fratto.

El tiempo que pasa el cuerpo de cada ballena en la playa depende de la marea. “Hay que jugar con las mareas, hay que ver cuándo es el mejor momento para que la máquina pueda ingresar a la playa y sacar a ese animal de ahí”, agregó el científico.

Luego del traslado hasta el sitio de disposición final, se actúa rápidamente y se la entierra.

La cantidad de casos de ballenas muertas en Chubut va camino a superar las cifras de 2012.

“La gente me pregunta dónde están las ballenas, porque se creen que van a llegar a un lugar y van a encontrar un montón de ballenas y no, no van a ver absolutamente nada, porque las ballenas están todas enterradas”, aclaró Fratto.

Las ballenas imposibles de trasladar

Para animales muertos que, por su peso y las condiciones en que se encuentran, se hace imposible movilizarlos, hay otra alternativa.

“¿Se puede trasladar un animal de 25 toneladas y, a veces, en estado de descomposición? No siempre se puede, y en esos casos lo que se hace es aplicar el protocolo de enterramiento en cercanía”, detalló el licenciado en Gestión Ambiental.

Se trata de un procedimiento que se utilizó, por ejemplo, con los lobos marinos y elefantes marinos durante la epidemia de influenza aviar, por indicación del SENASA.

Lo que ocurre después con los cuerpos depende de si se realizó o no una necropsia (el equivalente a la autopsia en cuerpos humanos).

“Cuando el animal fue necropsiado, fue abierto, se descompone mucho más rápido y no se hincha porque tiene tajos”, precisó Fratto.

En cambio, en cuerpos que no han sido intervenidos, pueden ocurrir otras cosas.

El riesgo de acercarse

“Adentro los órganos están muy comprimidos, generan presión y puede ser que haya alguna perforación y que salga algún fluido, que salga gas o que pueda llegar a salir algún órgano”, advirtió el ambientalista.

“Si eso llegara a pasar -indicó- en los lugares donde estos animales están enterrados y alguien lo ve, lo que tiene que hacer es llamar al 103 para que las autoridades vayan y tomen medidas”, señaló.

También recomendó enfáticamente no acercarse a lugares donde se advierten situaciones de ese tipo. "Se puede formar como una cámara de gas de fluidos. Uno se para ahí arriba y se puede hundir. Entonces no tiene sentido estar cerca de ese lugar”, dijo.

“A veces se siente un poco de olor, pero tiene que ver con el arrastre de la ballena hasta la fosa. Después de unos días de viento y un poco de lluvia, eso desaparece”, completó.