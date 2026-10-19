La fiscalía difundió imágenes del ataque en Puerto Madryn, mientras la víctima seguía en terapia intensiva. El agresor fue detenido.

Video: entraba a una carnicería, un hombre lo atacó a cuchillazos y lo operaron por un pulmón perforado.

Un hombre fue detenido en Puerto Madryn , acusado de apuñalar a otro frente a un autoservicio y carnicería de esa ciudad de Chubut .

La víctima , identificada como Cristian Galdames, sufrió una herida de arma blanca que le perforó un pulmón .

Por la grave lesión tuvieron que operarlo y este lunes 19 de octubre de 2026 pasado el mediodía seguía internado en la terapia intensiva del hospital Isola.

El ataque ocurrió el sábado 17 de octubre de 2026, alrededor de las 12:15 del medidiodía, y posteriormente el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Chubut difundió un video que muestra la violenta agresión, captado por una cámara de vigilancia que apunta a la vereda del local comercial.

El agresor fue identificado por la fiscalía como Darío Rubén Urquiza, según informó Diario Jornada. Fue detenido minutos después de la agresión.

Varias estocadas

Las imágenes muestran el momento en que la víctima llega caminando hacia la entrada del comercio, mientras junto al cordón hay una camioneta con carga detenida.

El agresor estaba parado en la vereda de la carnicería, y al advertir la presencia de Galdames, se abalanza sobre él aparentemente sin mediar palabra.

En el video se ve que lanza al menos tres estocadas con un arma cortante. Hasta el momento no se detalló si, además de la perforación en el pulmón, la víctima sufrió otras lesiones.

Después de la violenta agresión, el sospechoso se retira caminando y sale de cuadro. Es en ese último instante, cuando pasa más cerca y de frente a la cámara, cuando su cámara aparece más visible, como atestiguar varias capturas del video que fueron difundidas por medios chubutenses,

La víctima, según la reconstrucción de la fiscalía, quedó tendida con una grave herida. Y en el video se ve que, en ese momento, alguien sale del comercio y mira en dirección hacia donde se había ido el atacante.

Operado y en terapia intensiva

Galdames fue trasladado al Hospital Isola de Puerto Madryn, donde recibió atención médica. Por la gravedad de la lesión, debió ser sometido a una intervención quirúrgica.

La herida le perforó un pulmón y su estado de salud requirió que quedara internado en terapia intensiva.

Urquiza, en tanto, fue detenido por la Policía de Chubut pocos minutos después del hecho, luego de ser señalado como el responsable.

Tentativa de homicidio

El Ministerio Público Fiscal calificó provisoriamente el caso como tentativa de homicidio agravado por alevosía, una imputación que deberá formalizarse en la audiencia correspondiente.

La audiencia de apertura formal de la investigación y control de detención estaba prevista para este lunes 19 de octubre de 2026 a la tarde.

El ataque a puñaladas quedó filmado por una cámara de vigilancia de la carnicería de Puerto Madryn. Diario Jornada

Allí la Fiscalía expondrá los elementos reunidos hasta el momento y se analizará la situación procesal del acusado.

Las imágenes del ataque que se hicieron pública, se descarta, forman parte de las pruebas que serán consideradas para establecer cómo se desarrolló la agresión y si validan la identificación preliminar de Urquiza, a quien podría corresponderle o no la prisión preventiva..

Puñalada mortal en un boliche de Chubut

Puñalada al corazón en un boliche de Chubut

En la madrugada del domingo 15 de marzo de 2026, Agustín Lara, un adolescente de 14 años, murió apuñalado en el boliche Cleopatra, ubicado en la calle Marcos Zar al 100 de Puerto Madryn.

El episodio ocurrió cerca de las 5 de la mañana y, en principio, habría sido una pelea entre adolescentes con un desenlace fatal.

Pese a los rápidos intentos de asistencia médica en el lugar, la víctima falleció por la gravedad de las heridas, según estableció el equipo forense.

Por el homicidio fue detenido otro joven, de 15 años, a quien otras personas retuvieron en el local hasta que fue trasladado por policías a la Comisaría Primera.

Chubut: policías en el boliche Cleopatra de Puerto Madryn, donde mataron a un adolescente.

Cuando se conocieron los resultados de la autopsia a Lara, le dictaron prisión preventiva por tres meses. El informe dejó claro que la causa de muerte fue una puñalada al corazón

El acusado quedó alojado en el Centro de Orientación Socioeducativa (COSE), entre Puerto Madryn y Trelew, en el marco del régimen penal juvenil.

Discoteca clausurada

El boliche fue evacuado inmediatamente después del hecho y fue clausurado preventivamente.

La policía encontró el cuchillo que habría sido utilizado en el crimen adentro del local, mientras que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) tomó testimonios y comenzó a analizar imágenes de cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos previos y posteriores al ataque, que a diferencia del caso de la carnicería, no fue captado en el momento de la agresión.

En abril de 2026, el tribunal de faltas de Madryn dispuso el cierre definitivo de la disco.

El caso tuvo otros hechos de violencia asociados.

Según informaron medios locales, en la mañana del domingo posterior al ataque, familiares y allegados de Lara se presentaron frente a la vivienda del acusado, intentaron incendiarla y agredieron a su padrastro. La situación requirió la intervención inmediata de personal de la Comisaría Cuarta.

El 15 de agosto de 2026, en tanto, hubo disturbios frente al boliche clausurado y Tribunales, en un contexto vinculado a la muerte de Lara.

Cinco policías sufrieron heridas y ocho mayores de edad quedaron imputados por atentado y resistencia a la autoridad, lesiones y daños.