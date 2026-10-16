Desesperada, la mujer intentó en vano parar la pelea y asistió al joven ya herido. Después guio a la policía para que pudiera detener a su hijo.

Vio a un amigo caminando con su exnovia y lo mató a puñaladas: su madre intentó salvar a la víctima.

Un joven de 21 años identificado como Ezequiel Alexandro Alvarado Beltrán fue asesinado a puñaladas el jueves 15 de octubre de 2026 en el barrio Kilómetro 8 de Comodoro Rivadavia, en una aparente escena de celos que se terminó convirtiendo en el 13° homicidio del año en la ciudad petrolera de Chubut .

Según explicó el jefe de la Unidad Regional de la policía provincial, Cristian Mulero, el agresor atacó a la víctima al verla caminar junto a su expareja.

La madre del agresor presenció la escena e intentó separar la pelea que sobrevino tras una discusión, pero no pudo hacer mucho. Después, asistió al muchacho que quedó tendido en el piso, gravemente herido.

El asesinato ocurrió alrededor de las 19:30, en la intersección de Base Matienzo y Código 2401.

Tras un llamado que alertaba sobre una pelea, personal de la Comisaría de Kilómetro 8 encontró al joven tendido, con una herida grave y dificultades para respirar.

Fue trasladado al Hospital Regional, donde su muerte se confirmó menos de una hora después: a las 20:20.

Escena de celos y ataque brutal

La joven de 20 años que acompañaba a la víctima relató que ambos caminaban por la calle cuando el ahora detenido se les acercó. Tras una discusión, el agresor lo atacó.

El comisario Mulero reconstruyó la secuencia del hecho.

El joven apuñalado murió menos de una hora después en el hospital de Comodoro Rivadavia, Chubut.

El agresor, identificado con las iniciales L.R., estaba frente a su casa con dos amigos cuando vio pasar a su expareja con la víctima.

De acuerdo con el jefe policial, el joven no aceptaba la ruptura y le reprochaba que estuviera con ese amigo.

La discusión escaló hasta una pelea física, en la que el presunto asesino sacó un arma punzocortante y le dio a Ezequiel al menos tres puñaladas, una de ellas de extrema gravedad.

El desesperado intento de la madre del agresor

La madre del sospechoso estaba en el lugar. “Se acerca a tratar de separar la discusión”, dijo Mulero sobre el momento previo al ataque.

Pero la mujer no pudo evitar el desenlace.

Tras las puñaladas, su hijo se alejó del lugar. La víctima alcanzó a caminar unos metros y se desplomó en la calle.

El comisario Cristian Mulero, jefe de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia de la policía de Chubut.

Fue en ese momento cuando la madre del agresor corrió a asistirlo junto con la joven que lo acompañaba. Ambas pidieron ayuda y esperaron la llegada de la ambulancia.

El jefe policial contó que la mujer sufrió una crisis nerviosa por lo que presenció. Y que minutos después se enteró de que la víctima había muerto en el hospital.

La detención, con la guía de la madre

La Policía desplegó un operativo de búsqueda en la zona en el que la madre colaboró para que pudieran encontrar al sospechoso.

Los efectivos lo ubicaron minutos después en la esquina de Base Belgrano y avenida Alejandro Maiz. Estaba vestido con ropa oscura.

El detenido quedó alojado en la Comisaría Seccional Sexta, a disposición del Ministerio Público Fiscal e incomunicado. Según informó Dioario Crónica, posteriormente, en la audiencia de control de detención le dictaron tres meses de prisión preventiva, mientras avanza la investigación.

Los vínculos detrás del asesinato en Chubut

Este viernes 16 de octubre de 2016 a la mañana, Florencia, tía de la víctima, contó en diálogo con ADNSUR que se enteró por un vecino de que habían apuñalado a su sobrino en una esquina cercana a su casa.

Según relató la mujer, que es vecina del atacante, Ezequiel, el detenido y la joven que lo acompañaba solían juntarse a tomar mate, y los dos jóvenes eran amigos.

Florencia, tía del joven asesinado por celos en Comodoro Rivadavia. Captura ADNSUR

Agregó que, según se comenta, la joven y el agresor eran pareja y él estaba celoso.

También reveló que la Policía pidió imágenes de cámaras de vigilancia a los vecinos para intentar reconstruir el episodio, y que la familia todavía esperaba la entrega del cuerpo del joven para poder velarlo.

“Mi sobrino no era malo”, dijo Florencia.